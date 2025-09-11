Головна Техно HiTech
Microsoft змусить співробітників працювати з офісу три дні на тиждень

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Microsoft змусить співробітників працювати з офісу три дні на тиждень
Microsoft переходить на обов’язковий графік роботи з офісу
фото із відкритих джерел

Microsoft повертає працівників в офіси, посилюючи гібридний формат

Компанія Microsoft оголосила про перехід на новий формат гібридної роботи під назвою «3+2», згідно з яким співробітники будуть зобов’язані працювати в офісі три дні на тиждень. Повний перехід на цей режим має завершитися до лютого 2026 року і торкнеться всіх американських та міжнародних офісів корпорації. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Директор з персоналу Microsoft Емі Коулман у своєму корпоративному листі зазначила, що нові правила поширюватимуться на співробітників, які проживають у радіусі 80 км від офісів компанії. Водночас для деяких категорій фахівців, чия робота вимагає постійних зустрічей з клієнтами та партнерами (наприклад, менеджери по роботі з клієнтами або консультанти), збережеться більш гнучкий підхід.

Співробітники матимуть можливість подати запит на виняток до 19 вересня, якщо їхня робота не прив’язана до конкретного офісу або якщо дорога до роботи створює значні логістичні труднощі. 

Представники Microsoft стверджують, що рішення продиктоване результатами аналізу продуктивності команд. У компанії вважають, що особиста взаємодія сприяє кращим результатам. Однак деякі працівники, з якими поспілкувалися журналісти видання The Verge, висловили занепокоєння, що нові вимоги можуть бути прихованою формою оптимізації штату, особливо на тлі нещодавнього скорочення близько 15 тис. працівників.

До слова, компанія Microsoft повідомила про пошкодження кількох міжнародних підводних кабелів у Червоному морі, що може призвести до затримок у роботі хмарного сервісу для зберігання даних Microsoft Azure.

Раніше компанія Microsoft створила систему штучного інтелекту (ШІ) для медичної діагностики, здатну не лише асистувати лікарям, а й замінювати їх, демонструючи чотириразову перевагу у вирішенні складних випадків. Інструмент розроблений підрозділом Microsoft AI під керівництвом Мустафи Сулеймана, співзасновника DeepMind, і зветься Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO). 

Теги: робота правила Microsoft

