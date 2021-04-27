Motorola презентувала черговий бюджетний смартфон

Новинка отримала великий екран з підвищеною частотою оновлення картинки

Американська Motorola презентувала бюджетний смартфон зі збільшеним акумулятором – Moto G20. Новинка отримала великий екран з підвищеною частотою оновлення картинки.

Дисплей має наступні характеристики:

діагональ – 6,5 дюйма;

роздільна здатність – 1600х720 пікселів;

частота оновлення – 90 Гц.

На дисплеї розташовано фронтальну камеру на 13 мегапікселів.

Основою смартфона став 8-ядерний процесор Unisoc T700, що працює на тактовій частоті 1,82 ГГц.

Moto G20

Передбачено 4 Гбайт оперативної і 64 або 128 Гбайт постійної пам'яті. Підтримка карт пам'яті об'ємом до 1 Тбайт.

Основна камера отримала головний 48-мегапіксельний датчик з максимальною апертурою (f/1.7), Його доповняють 8-мегапіксельний датчик з ширококутною оптикою і два сенсори по 2 мегапікселя.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин з підтримкою швидкої зарядки до 10 Вт.

Moto G20 оцінений в 149 євро.