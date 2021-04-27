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    Motorola презентувала черговий бюджетний смартфон

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    Moto G20 - Motorola презентувала черговий бюджетний смартфон
    Moto G20
    Фото: Motorola

    Новинка отримала великий екран з підвищеною частотою оновлення картинки

    Американська Motorola презентувала бюджетний смартфон зі збільшеним акумулятором – Moto G20. Новинка отримала великий екран з підвищеною частотою оновлення картинки.

    Дисплей має наступні характеристики:

    • діагональ – 6,5 дюйма;
    • роздільна здатність – 1600х720 пікселів;
    • частота оновлення – 90 Гц.

    На дисплеї розташовано фронтальну камеру на 13 мегапікселів.

    Основою смартфона став 8-ядерний процесор Unisoc T700, що працює на тактовій частоті 1,82 ГГц.

    Moto G20
    Moto G20

    Передбачено 4 Гбайт оперативної і 64 або 128 Гбайт постійної пам'яті. Підтримка карт пам'яті об'ємом до 1 Тбайт.

    Основна камера отримала головний 48-мегапіксельний датчик з максимальною апертурою (f/1.7), Його доповняють 8-мегапіксельний датчик з ширококутною оптикою і два сенсори по 2 мегапікселя.

    За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин з підтримкою швидкої зарядки до 10 Вт.

    Moto G20 оцінений в 149 євро.

    Теги: смартфон
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