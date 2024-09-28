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У Європі знайшли нескінченне джерело енергії, але є нюанс

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Європі знайшли нескінченне джерело енергії, але є нюанс
Геотермальна енергія дозволила Фінляндії декарбонізувати свою промисловість і знизити витрати на імпорт вуглеводнів
фото: Depositphotos

Проект потенційно може виробляти енергію протягом 20 мільйонів років

Ми маємо складні відносини з кліматом, оскільки він дозволяє нам виробляти чисту енергію, використовуючи енергію вітру та сонця. Однак постійні коливання цих елементів створюють значні проблеми для підтримки стабільного електропостачання. Щоб вирішити цю проблему, французька компанія запропонувала використати джерело енергії, про яке раніше не звертали уваги: ​​тектонічні рухи. Про це пише ecoticias.

Французька компанія CGG (Compagnie Générale de Géophysique-Veritas) запропонувала рішення, засноване на її глибоких знаннях про геофізичні явища, яке не тільки використовуватиме потенціал геотермальної енергії, але також вироблятиме водень і зелений аміак, два види палива без викидів, які можуть запобігти кризі в європейській автомобільній промисловості.

Геотермальна енергія дозволила Фінляндії декарбонізувати свою промисловість і знизити витрати на імпорт вуглеводнів, зробивши її прикладом для наслідування для всього світу. Вулкани існують у багатьох частинах світу, але небагато з них дозволяють безпечно та життєздатно бурити за допомогою технології, якою ми зараз володіємо, тому їх реалізація все ще далека від можливостей.

Однак CGG, фірма, що спеціалізується на геофізичних науках та їх застосуванні в нових технологіях, стверджує, що вони зможуть використовувати геотермальну енергію на великих морських глибинах для вилучення тепла, яке виходить між тектонічними плитами. Ідея полягала б у встановленні офшорних геотермальних станцій, обладнаних новою 20-кілометровою свердловиною, розробленою стартапом MIT.

Проект передбачає встановлення заводу в Північному морі, де умови подібні до тих, що є у Фінляндії, але займають площу близько 65 тис. квадратних кілометрів. Там є геологічні тріщини та вивержені породи, які можуть виробляти енергію протягом 20 мільйонів років, видобуваючи лише 0,1% існуючого тепла, за допомогою дешевших засобів і стабільного постачання.

Процеси перетворення тепла в електроенергію в поєднанні з газами, що виділяються під час виробництва, виділять зелений водень і аміак, що представлятиме великий потенціал для того, щоб нарешті забути про викопне паливо. Також можна було б отримати прісну воду, ключовий ресурс, який десятиліттями хвилював фахівців.

Однак технологія все ще знаходиться на стадії розробки, і для справжнього визначення майбутнього цього проекту знадобиться ряд досліджень впливу та техніко-економічного обґрунтування.

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Теги: енергетика Фінляндія технології альтернативна енергетика водень

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