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Найдорожчий рис у світі: який вигляд має та скільки коштує

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найдорожчий рис у світі: який вигляд має та скільки коштує
Рис Kinmemay Premium має більш високу поживну цінність у порівнянні зі звичайним
фото із відкритих джерел

Цей ексклюзивний сорт рису, що виробляється японською компанією Toyo Rice Corporation, складається з вручну відібраних зерен п'яти сортів

Kinmemai Premium – це рис ручного відбору, який Книга рекордів Гіннеса визнала найдорожчим у світі – $109 за кілограм. Про це пише Oddity Central.

Цей ексклюзивний сорт рису, що виробляється японською компанією Toyo Rice Corporation, складається з вручну відібраних зерен п'яти сортів, витриманих протягом шести місяців із використанням запатентованої технології витримки рису, розробленої компанією понад 17 років тому.

Kinmemai Premium є рекордсменом Гіннеса як найдорожчий рису світі
Kinmemai Premium є рекордсменом Гіннеса як найдорожчий рису світі

Вважається, що рис Kinmemay Premium має більш високу поживну цінність у порівнянні зі звичайним рисом, а також відмінний горіховий смак. Самі зерна схожі на крихітні діаманти завдяки запатентованому процесу полірування, який видаляє лише неїстівний восковий шар.

Цей рис може похвалитися неперевершеною поживною цінністю, оскільки містить у 6 разів більше ліпополісахаридів (ЛПС) – природного підсилювача імунної системи, що допомагає підтримувати здоров'я та боротися з хворобами, ніж звичайний білий рис, а також у 1,8 раза більше клітковини більше вітаміну B1. Він нешліфований, тобто його не потрібно мити перед приготуванням та має унікальний аромат та солодкий смак.

Зерна рису Kinmemai Premium, до складу якого входять такі цінні сорти рису, як Koshihikari та Pikamaru, відбираються вручну фахівцями корпорації Toyo, а фермерам платять приблизно у вісім разів більше за звичайну ціну, щоб вони вибирали тільки найкращі зерна. Це частково пояснює дуже високу ціну найдорожчого у світі рису.

Розрекламований як «найкращий у світі рис» Kinmemai Premium продається у 140-грамових пакетах за ціною близько $120 за кілограм. У 2016 році він встановив світовий рекорд «найдорожчого рису» з ціною $109 за кілограм, але з того часу інфляція підняла ціну ще більше. Спочатку доступний тільки для японського ринку, Kinmemai Premium тепер продається і в Сінгапурі.

Нагадаємо, ресторан Anelya, який розташований у Чикаго, є першим закладом харчування, який пропонує відвідувачам страви української кухні і який включили у рейтинг Michelin Guide. Про це на своїй сторінці в Інстаграм повідомив український шеф-кухар Євген Клопотенко.За словами Клопотенка, у Чикаго цей ресторан відкрив кухар з українським корінням і назвав його на честь своєї бабусі, яка жила у Харкові. У 2023 році він навіть приїздив на Харківщину.

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Теги: продукти технології рекорд харчування

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