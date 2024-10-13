Іран передав свої супутники Росії: деталі

Іран передав Росії супутник Kowsar та Hodhod

Іран відправив два супутники місцевого виробництва до Росії для виведення їх на орбіту російським космічним апаратом. Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що йдеться про супутник Kowsar для отримання зображень з високою роздільною здатністю та малого супутника Hodhod.

Розробка Kowsar, супутника для обробки зображень з високою роздільною здатністю, і Hodhod, малого супутника зв’язку,

Як зазначається, Kowsar можна використовувати в сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу навколишнього середовища та ліквідації наслідків стихійних лих. Hodhod розроблено для супутникового зв’язку та може використовуватися у віддалених районах з малим доступом до наземних мереж.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Іран за сприяння Росії вивів на орбіту два супутники власної розробки. «Ковсар – супутник спостереження із роздільною здатністю 3,5 метри на піксель, який можна використовувати для сільськогосподарського призначення, геодезії та демаркації. Термін служби супутника на орбіті - два роки.