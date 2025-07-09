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Навіть для найсухіших пустель: нова технологія дозволяє збирати питну воду з повітря

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Навіть для найсухіших пустель: нова технологія дозволяє збирати питну воду з повітря
Гідрогель дозволяє пристрою поглинати та конденсувати вологу з атмосфери
фото:MIT News

Пристрій збирає повітря для отримання безпечної питної води

Інженери Массачусетського технологічного інституту розробили збирач атмосферної води, який виробляє прісну воду будь-де – навіть у Долині Смерті у Каліфорнії, одній із найпосушливіших точок планети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MIT News.

Вчені створили революційний пристрій, що працює повністю автономно. Він уже пройшов випробування, даючи понад 50 мілілітрів чистої питної води щодня. Хоча це занадто мало для навіть однієї людини, технологію можна легко масштабувати до літрів. 

Основою технології є гідрогель, виготовлений з полівінілового спирту, хлориду літію, гліцерину та чорного барвника. Матеріал має спеціальну мікроструктуру без великих пор, що запобігає витіканню солі, яка притягує вологу з атмосфери.

Конструкція є панеллю з гелю, розміщену між скляними шарами з полімерною зовнішньою плівкою для охолодження. Вночі, коли вологість досягає максимуму, гель поглинає до 160 мілілітрів водяної пари. Вдень захоплена волога нагрівається, випаровується з гелю та конденсується на прохолодній скляній поверхні. Система каналів і гравітація збирають утворену воду.

За словами інженера-механіка Сюаньхе Чжао, команда розробила пристрій метрового масштабу спеціально для регіонів з обмеженими ресурсами, де навіть сонячні батареї недоступні. Ця технологія може стати рятівним рішенням для 4,5 мільярда людей у світі, які не мають постійного доступу до безпечної питної води. Науковці вважають, що при успішному масштабуванні пристрій можна буде встановлювати у великих кількостях паралельними панелями для забезпечення більших обсягів води.

Нагадаємо, Японія почне видобуток рідкісноземельних металів з дна океану біля узбережжя острова Мінамі-Торісіма у 2026 році. Видобуток рідкісноземельних металів відбуватиметься з глибини 5 500 м, для цього залучать глибоководне бурове судно. Принцип роботи полягає у зборі з дна значної маси мулу, який пізніше буде доставлений на континент для обробки. 

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Теги: технології повітря

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