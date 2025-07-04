Європа встановила собі нову кліматичну ціль на 2040 рік

Брюссель націлився на скорочення викидів на 90% до 2040 року

ЄС до 2040 року прагне скоротити викиди парникових газів на 90%

Європейська комісія 2 липня запропонувала внести зміни до Кліматичного закону ЄС, встановивши нову мету на 2040 рік – скорочення викидів парникових газів на 90%. Про це заявив єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра, пише «Главком».

Як зазначає Еuractiv, вже за 15 років Європа повинна скоротити викиди парникових газів на 90% порівняно з рівнями 1990 року, запропонував виконавчий орган ЄС, водночас пропонуючи урядам, які неохоче це роблять, певну свободу дій у досягненні цієї мети. З уже встановленими цілями щодо скорочення викидів на 55% до кінця цього десятиліття та досягнення нульового рівня викидів до середини століття, ЄС досі не мав проміжної мети, яка б дозволяла урядам дотримуватися плану. Саме цю віху до 2040 року виконавчий орган ЄС запропонував напередодні – після більш ніж річної затримки.

«Ми нарешті тут – у дуже спекотний день, який деякі назвали б дуже символічним. Те, що ми робимо сьогодні, – це наступний крок на шляху Європейського союзу до підвищення та зміцнення його конкурентоспроможності, посилення незалежності та скорочення викидів. Ми запропонували поправку до Кліматичного закону ЄС, яка передбачає скорочення викидів на 2», – заявив Хукстра.

Він наголосив, що йдеться про захист громадян держав ЄС від екстремальних погодних явищ та глобального потепління.

«Йдеться також про захист наших економік від економічних втрат, викликаних зміною клімату. Приклад, який я часто наводжу, тому що ця цифра справді вражає, – це втрата 11% ВВП Словенії в результаті руйнівної повені. На жаль, подібних прикладів вистачає по всьому Європейському союзу».

Після оприлюднення пропозиція Єврокомісії щодо встановлення кліматичної мети на 2040 рік буде передана до Європейського парламенту та Ради ЄС для обговорення та прийняття відповідно до звичайної законодавчої процедури.

Нагадаємо, відповідно до Кліматичного закону ЄС, Євросоюз та його держави-члени взяли на себе зобов'язання зробити Європу першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року.

Нагадаємо, Західна Європа зіткнулася з аномальною спекою: у деяких регіонах температура повітря сягає майже 50 градусів. У зв'язку з цим у Європі розгорнулася кампанія проти використання кондиціонерів, які традиційно вважаються ефективним засобом боротьби зі спекою.