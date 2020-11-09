Названі способи виправити проблему з зарядкою на пристроях з Android

Існує ціла низка причин, чому ваш Android може не заряджатися, і ви можете самостійно вирішити цю проблему

Проблема може полягати в роботі програмного забезпечення гаджета

Проблеми з зарядкою у смартфонів з операційною системою Android можуть виникати з цілого ряду причин.

Про те, як впоратися з цими труднощами пише Business Insider.

Перш за все видання радить поміняти розетку, оскільки вона може бути несправна. Якщо з нею все в порядку слід перевірити кабель зарядного пристрою, на ньому можуть бути потертості або пошкодження. У разі їх виявлення необхідно використовувати інший кабель.

Крім того, проблема може бути в самому зарядному пристрої. Рекомендується, зокрема, переконатися, що воно правильно і повністю вставлено в розетку. Інший спосіб - підключити смартфон до комп'ютера. Якщо пристрій почне заряджатися, проблема полягає в мережевому адаптері.

Якщо несправний зарядний порт самого смартфона, видання рекомендує довірити ремонт цього вузла фахівцям з сервісного центру.

Проблема також може полягати в роботі програмного забезпечення гаджета. Для початку треба спробувати перезавантажити пристрій. Якщо ж це не допомогло, потрібно повернути недавно встановлені оновлення операційної системи до попередньої версії.

У разі, якщо всі перераховані вище поради не мали належного ефекту, цілком можливо, що у акумулятора закінчився термін служби. Тоді необхідно встановити нову батарею, після чого пристрій почне нормально заряджатися.