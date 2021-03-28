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    Названо найкращі бюджетні смартфони у 2021 році

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    Samsung Galaxy A02s - Названо найкращі бюджетні смартфони у 2021 році

    Samsung Galaxy A02s

    Складено ТОП-4 кращих бюджетних телефонів з цінником до 180 доларів

    Видання GSMinfo склало добірку з чотирьох найкращих, на їх думку, бюджетних смартфонів у 2021 році.

    Xiaomi Redmi 9C

    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C

    Основні технічні характеристики:

    • Дисплей 6.53 дюйма з роздільною здатністю екрану 1600×720.
    • Процесор (Helio G35) має 8 ядер і працює в парі з PowerVR GE8320.
    • У тесті AnTuTu Xiaomi Redmi 9C набрав 109382 балів
    • Основна камера на 13 + 2 Mp, а фронтальна на 5 Mp
    • Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг

    Xiaomi Redmi 9C має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (на e-katalog).

    Плюси: автономність, швидкість, NFC,швидка зарядка.

    Мінуси: немає індикатора повідомлень.

    Samsung Galaxy A02s

    Samsung Galaxy A02s
    Samsung Galaxy A02s

    Основні технічні характеристики:

    • Дисплей 6.5 дюйма з роздільною здатністю екрану 1600×720.
    • Процесор ( Snapdragon 450 ) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 506.
    • У тесті AnTuTu Samsung Galaxy A02s набрав 92382 балів
    • Основна камера на 13 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 5 Mp
    • Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг

    Samsung Galaxy A02s має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 80% відгуків позитивні (на e-katalog).

    Плюси: великий акумулятор, швидка зарядка, дизайн.

    Мінуси: немає NFC.

    Xiaomi Poco M3

    Xiaomi Poco M3
    Xiaomi Poco M3

    Основні технічні характеристики:

    • Дисплей 6.53 дюйма з роздільною здатністю екрану 2340×1080.
    • Процесор (Snapdragon 662) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 610.
    • У тесті AnTuTu Xiaomi Poco M3 набрав 181 262 балів
    • Основна камера на 48 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 8 Mp
    • Живлення забезпечує акумулятор на 6000 мАг.

    Xiaomi Poco M3 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (на e-katalog).

    Плюси: автономність, зворотна зарядка, екран, швидка зарядка, USB Type-C.

    Мінуси: немає бездротової зарядки, немає NFC.

    Honor 20e

    Honor 20e
    Honor 20e

    Основні технічні характеристики:

    • Дисплей 6.21 дюйма з роздільною здатністю екрану 2340×1080.
    • Процесор ( Kirin 710F ) має 8 ядер і працює в парі з Mali-G51 .
    • У тесті AnTuTu HONOR 20e набрав 136822 балів
    • Основна камера на 24 + 8 + 2 Mp, а фронтальна на 8 Mp
    • Живлення забезпечує акумулятор на 3400 мАг

    HONOR 20e має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).

    Плюси: продуктивний, є NFC, велика роздільна здатність екрана, 3,5 Jack.

    Мінуси: немає швидкої зарядки.

    Теги: Samsung Xiaomi
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