Названо найкращі бюджетні смартфони у 2021 році

Складено ТОП-4 кращих бюджетних телефонів з цінником до 180 доларів

Видання GSMinfo склало добірку з чотирьох найкращих, на їх думку, бюджетних смартфонів у 2021 році.

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi 9C

Основні технічні характеристики:

Дисплей 6.53 дюйма з роздільною здатністю екрану 1600×720.

Процесор (Helio G35) має 8 ядер і працює в парі з PowerVR GE8320.

У тесті AnTuTu Xiaomi Redmi 9C набрав 109382 балів

Основна камера на 13 + 2 Mp, а фронтальна на 5 Mp

Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг

Xiaomi Redmi 9C має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (на e-katalog).

Плюси: автономність, швидкість, NFC,швидка зарядка.

Мінуси: немає індикатора повідомлень.

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A02s

Основні технічні характеристики:

Дисплей 6.5 дюйма з роздільною здатністю екрану 1600×720.

Процесор ( Snapdragon 450 ) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 506.

У тесті AnTuTu Samsung Galaxy A02s набрав 92382 балів

Основна камера на 13 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 5 Mp

Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг

Samsung Galaxy A02s має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 80% відгуків позитивні (на e-katalog).

Плюси: великий акумулятор, швидка зарядка, дизайн.

Мінуси: немає NFC.

Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco M3

Основні технічні характеристики:

Дисплей 6.53 дюйма з роздільною здатністю екрану 2340×1080.

Процесор (Snapdragon 662) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 610.

У тесті AnTuTu Xiaomi Poco M3 набрав 181 262 балів

Основна камера на 48 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 8 Mp

Живлення забезпечує акумулятор на 6000 мАг.

Xiaomi Poco M3 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (на e-katalog).

Плюси: автономність, зворотна зарядка, екран, швидка зарядка, USB Type-C.

Мінуси: немає бездротової зарядки, немає NFC.

Honor 20e

Honor 20e

Основні технічні характеристики:

Дисплей 6.21 дюйма з роздільною здатністю екрану 2340×1080.

Процесор ( Kirin 710F ) має 8 ядер і працює в парі з Mali-G51 .

У тесті AnTuTu HONOR 20e набрав 136822 балів

Основна камера на 24 + 8 + 2 Mp, а фронтальна на 8 Mp

Живлення забезпечує акумулятор на 3400 мАг

HONOR 20e має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).

Плюси: продуктивний, є NFC, велика роздільна здатність екрана, 3,5 Jack.

Мінуси: немає швидкої зарядки.