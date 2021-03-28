Названо найкращі бюджетні смартфони у 2021 році
Samsung Galaxy A02s
Складено ТОП-4 кращих бюджетних телефонів з цінником до 180 доларів
Видання GSMinfo склало добірку з чотирьох найкращих, на їх думку, бюджетних смартфонів у 2021 році.
Xiaomi Redmi 9C
Основні технічні характеристики:
- Дисплей 6.53 дюйма з роздільною здатністю екрану 1600×720.
- Процесор (Helio G35) має 8 ядер і працює в парі з PowerVR GE8320.
- У тесті AnTuTu Xiaomi Redmi 9C набрав 109382 балів
- Основна камера на 13 + 2 Mp, а фронтальна на 5 Mp
- Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг
Xiaomi Redmi 9C має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (на e-katalog).
Плюси: автономність, швидкість, NFC,швидка зарядка.
Мінуси: немає індикатора повідомлень.
Samsung Galaxy A02s
Основні технічні характеристики:
- Дисплей 6.5 дюйма з роздільною здатністю екрану 1600×720.
- Процесор ( Snapdragon 450 ) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 506.
- У тесті AnTuTu Samsung Galaxy A02s набрав 92382 балів
- Основна камера на 13 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 5 Mp
- Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мАг
Samsung Galaxy A02s має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 80% відгуків позитивні (на e-katalog).
Плюси: великий акумулятор, швидка зарядка, дизайн.
Мінуси: немає NFC.
Xiaomi Poco M3
Основні технічні характеристики:
- Дисплей 6.53 дюйма з роздільною здатністю екрану 2340×1080.
- Процесор (Snapdragon 662) має 8 ядер і працює в парі з Adreno 610.
- У тесті AnTuTu Xiaomi Poco M3 набрав 181 262 балів
- Основна камера на 48 + 2 + 2 Mp, а фронтальна на 8 Mp
- Живлення забезпечує акумулятор на 6000 мАг.
Xiaomi Poco M3 має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (на e-katalog).
Плюси: автономність, зворотна зарядка, екран, швидка зарядка, USB Type-C.
Мінуси: немає бездротової зарядки, немає NFC.
Honor 20e
Основні технічні характеристики:
- Дисплей 6.21 дюйма з роздільною здатністю екрану 2340×1080.
- Процесор ( Kirin 710F ) має 8 ядер і працює в парі з Mali-G51 .
- У тесті AnTuTu HONOR 20e набрав 136822 балів
- Основна камера на 24 + 8 + 2 Mp, а фронтальна на 8 Mp
- Живлення забезпечує акумулятор на 3400 мАг
HONOR 20e має більше половини позитивних відгуків в різних магазинах: понад 90% відгуків позитивні (по e-katalog).
Плюси: продуктивний, є NFC, велика роздільна здатність екрана, 3,5 Jack.
Мінуси: немає швидкої зарядки.