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Норвегія надає Україні $8 млрд військової допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Норвегія надає Україні $8 млрд військової допомоги
скріншот з відео

Кошти підуть на закупівлю та виробництво дронів, снарядів, артилерії

Норвегія надасть Україні у 2025 році військової допомоги на майже $8 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку праці й інтеграції країни Тоньє Бренну.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що кошти підуть на закупівлю та виробництво дронів, снарядів, артилерії.

Як зазначила норвезька чиновниця, за три роки муніципалітети країни прийняли понад 90 тис. українських біженців та осіб з тимчасовим захистом.

«Для країни з населенням близько 500 тис., це чимало. Ми всі прагнемо миру в Україні, але він має бути тривалим і справедливим. Коли настане мир, людський капітал буде ключовим для відбудови України. Є межа між інтеграцією та компетенцією переселенців з України в Норвегії й інших країнах та відбудовою України».

Тим часом серед українців, які оформили тимчасовий захист у Норвегії, офіційно працевлаштовані 30%.Частка зайнятості подвоїлася удвічі, попередньо з минулим роком, заявила Бренна.

Нагадаємо, до України прибули з візитом міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці та інтеграції Тоньє Бренна – для неї це перший візит в Україну.

Міністри зустрінуться з українськими колегами, а також промоніторять результати норвезької підтримки.

«Важливо, що ми демонструємо свою підтримку Україні, подорожуючи сюди та відвідуючи український уряд, громадянське суспільство та міжнародні організації, які виконують життєво важливу роботу», – зазначив очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

Раніше «Главком» повідомляв, що цьогоріч Норвегія збільшить допомогу Україні у понад два рази – до суми у майже €7,5 млрд.

До слова, у лютому цього року норвезький уряд ухвалив рішення закупити та передати системи ППО для України на суму 1,2 млрд крон (понад €86 млн).

Теги: Норвегія військова допомога

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