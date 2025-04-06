«Ми потроюємо підтримку». Норвегія щедро допомогла Україні

Норвегія збільшила фінансування на військову підтримку для України

Уряд Норвегії схвалив збільшення пакета підтримки України з 35 млрд норвезьких крон до 85 млрд норвезьких крон (приблизно $7,8 млрд). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

Про збільшення допомоги заявив норвезький міністр фінансів Єнс Столтенберг.

За його словами, уряд Норвегії схвалив новий пакет підтримки на додаток до попередніх 35 млрд норвезьких крон. Загальний обсяг фінансування на підтримку України на цей рік становить 85 млрд норвезьких крон, це близько $7,8 млрд.

«Ми потроюємо військову підтримку», – заявив Столтенберг.

Він додав, що кошти будуть витрачатися за кордоном і, таким чином, не сприятимуть тиску на норвезьку економіку.

За час повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від Норвегії системи ППО, артилерію, бронетехніку та ракети. Норвегія також фінансує закупівлю зброї через міжнародні фонди та сприяє посиленню української енергосистеми, постачаючи обладнання та виділяючи кошти на її відновлення після російських атак.

Нагадаємо, Уряд провів консультації з комітетом зовнішньої політики щодо 25-го пакету пожертв для України. Новий пакет допомоги на 6,7 млрд данських крон (майже $970 млн) розрахований на забезпечення підтримки України протягом 2025-2027 років і фінансується за рахунок коштів Українського фонду.

Ключовими елементами пакета є протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка військово-повітряних сил України.

Також, президент Фінляндії зробив гучну заяву стосовно миротворців в Україні. За його словами, дискусія щодо миротворчих сил перетворилася на «символічну», але не має реальної перспективи.