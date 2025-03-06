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Норвегія цьогоріч суттєво збільшить допомогу Україні

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Норвегія цьогоріч суттєво збільшить допомогу Україні
Йонас Гар Стьоре під час візиту до Києва 24 лютого 2025 року
фото: Reuters

Парламент підтримав пропозицію прем’єр-міністра Стьоре

У 2025 році Норвегія збільшить допомогу Україні в понад два рази – до суми у майже 7,5 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію норвезького прем’єр-міністра Йонаса Гара Стьоре. 

Як зазначив Стьоре, усі партії у парламенті Норвегії домовилися про додаткові 50 мільярдів норвезьких крон (близько 4 млрд євро) цьогорічної допомоги Україні.

За словами норвезького прем’єра, гроші підуть на «пріоритетні напрями».

Раніше Норвегія вже пообіцяла виділити 3,5 млрд євро на допомогу Україні. Про це Йонас Гар Стьоре сказав 24 лютого на саміті «Підтримай Україну».

Раніше «Главком» повідомляв, що прем'єр-міністр Норвегії планував звернутися до парламенту країни з проханням збільшити фінансову допомогу Україні. 

У лютому цього року уряд Норвегії ухвалив рішення закупити та передати системи ППО для України на суму 1,2 млрд крон (понад 86 млн євро). Озброєння Норвегія планувала закуповувати у США.

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Теги: гроші Норвегія Україна парламент

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