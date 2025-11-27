Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Росіяни перетворюють голубів на біодрони

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни перетворюють голубів на біодрони
Російська компанія Neiry розробила "біодронів"-голубів
фото із відкритих джерел

Голуб-біодрон «PJN-1» візуально відрізняється від звичайного птаха лише дротом нейроінтерфейсу,

Російська компанія Neiry оголосила про створення унікальної технології – «біодронів». Це голуби, яким у мозок вживляють спеціальні нейроінтерфейси, що дозволяють дистанційно керувати їхнім польотом. За словами розробників, технологія вже готова до дослідного впровадження і може використовуватися для моніторингу інфраструктури. Про це пише «Главком» із посиланням на habr.com.

Розробники стверджують, що в мозок птахів імплантуються електроди власної розробки, підключені до стимулятора та контролера, які розміщені у спеціальному рюкзаку на спині.

Операції проводять серійно за допомогою стереотаксичної установки, що дозволяє з високою точністю розміщувати електроди у потрібних зонах мозку, без застосування дороговартісних КТ та МРТ.

Оператор може направляти птаха, завантажуючи польотне завдання. Ключова відмінність від дресирування – будь-яка тварина стає керованою одразу після операції завдяки нейростимуляції певних зон мозку. Голуб-біодрон «PJN-1» візуально відрізняється від звичайного птаха лише дротом нейроінтерфейсу, що виступає з голови, та рюкзаком з електронікою.

Росіяни перетворюють голубів на біодрони фото 1

Компанія Neiry називає ключовою перевагою своїх біодронів перед традиційними безпілотниками (БПЛА) тривалість та дальність «польоту».

Птах проживає звичайне життя, а навісна електроніка живиться від сонячних батарей. Імовірність аварії, на думку розробників, порівняна з ймовірністю падіння звичайної птиці, що робить їх безпечними для використання у міському середовищі.

Технологія позиціонується як ідеальне рішення для тривалого моніторингу віддалених об'єктів (лінії електропередач, газорозподільні вузли), а також для пошуково-рятувальних та екологічних операцій.

Компанія Neiry заявила, що їхній проєкт, на відміну від аналогічних досліджень в інших країнах, перейшов до стадії промислового впровадження. Вартість біодрона нібито співставна з ціною дронів аналогічного класу, але за автономністю він перевершує їх у сотні разів.

До слова, поліція Києва повідомила про підозру директору приватної фірми, який привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА. 

Читайте також:

Теги: технології птахи росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Девайси

Росіяни перетворюють голубів на біодрони
Росіяни перетворюють голубів на біодрони
Німеччина створить підрозділи з дронами-камікадзе у 2027 році
Німеччина створить підрозділи з дронами-камікадзе у 2027 році
Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну
Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну
Маск запускає ринок імен у X. Деякі з них продаватимуть за великі гроші
Маск запускає ринок імен у X. Деякі з них продаватимуть за великі гроші
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua