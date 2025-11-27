Росіяни перетворюють голубів на біодрони

Голуб-біодрон «PJN-1» візуально відрізняється від звичайного птаха лише дротом нейроінтерфейсу,

Російська компанія Neiry оголосила про створення унікальної технології – «біодронів». Це голуби, яким у мозок вживляють спеціальні нейроінтерфейси, що дозволяють дистанційно керувати їхнім польотом. За словами розробників, технологія вже готова до дослідного впровадження і може використовуватися для моніторингу інфраструктури. Про це пише «Главком» із посиланням на habr.com.

Розробники стверджують, що в мозок птахів імплантуються електроди власної розробки, підключені до стимулятора та контролера, які розміщені у спеціальному рюкзаку на спині.

Операції проводять серійно за допомогою стереотаксичної установки, що дозволяє з високою точністю розміщувати електроди у потрібних зонах мозку, без застосування дороговартісних КТ та МРТ.

Оператор може направляти птаха, завантажуючи польотне завдання. Ключова відмінність від дресирування – будь-яка тварина стає керованою одразу після операції завдяки нейростимуляції певних зон мозку. Голуб-біодрон «PJN-1» візуально відрізняється від звичайного птаха лише дротом нейроінтерфейсу, що виступає з голови, та рюкзаком з електронікою.

Компанія Neiry називає ключовою перевагою своїх біодронів перед традиційними безпілотниками (БПЛА) тривалість та дальність «польоту».

Птах проживає звичайне життя, а навісна електроніка живиться від сонячних батарей. Імовірність аварії, на думку розробників, порівняна з ймовірністю падіння звичайної птиці, що робить їх безпечними для використання у міському середовищі.

Технологія позиціонується як ідеальне рішення для тривалого моніторингу віддалених об'єктів (лінії електропередач, газорозподільні вузли), а також для пошуково-рятувальних та екологічних операцій.

Компанія Neiry заявила, що їхній проєкт, на відміну від аналогічних досліджень в інших країнах, перейшов до стадії промислового впровадження. Вартість біодрона нібито співставна з ціною дронів аналогічного класу, але за автономністю він перевершує їх у сотні разів.

