Російські дрони залетіли в Румунію

Міноборони Румунії запевнило, що ситуація перебуває під їхнім контролем

У ніч проти 25 листопада російські дрони зайшли у повітряний простір Румунії. Про це йдеться у заяві румунського оборонного відомства, передає «Главком».

Вранці румунські радари зафіксували ціль, яка рухалась у напрямку повітряного простору Румунії поблизу повіту Тулча. У зв’язку з цим з авіабази підняли два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon для спостереження за ситуацією.

За даними Міноборони, ціль перетнула національний повітряний простір у напрямку від Вилкового в Україні до району Кілія-Веке. О 07:11 літак Eurofighter Typhoon повідомив про «радіолокаційний контакт з ціллю над територією України, за межами повітряного простору Румунії». О 07:37 було віддано наказ підняти два літаки F16 Fighting Falcon, а о 07:48 оголосили Ro-Alert і для повіту Галац.

Згодом о 07.50 радіолокаційні системи виявили друге вторгнення в національний повітряний простір в районі повіту Галац, і літаки F-16 встановили з ним радіолокаційний контакт. Міноборони Румунії запевнило, що ситуація перебуває під їхнім контролем.

Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок нічної атаки загинули люди. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

Зокрема, учора ввечері та вночі російські війська знову атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей.