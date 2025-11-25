Шість дронів РФ порушили повітряний простір Молдови, один із них упав на будинок

Один із дронів перетинав повітряний простір на висоті приблизно 1500 метрів

Після масованої атаки РФ на Україну у Молдові було виявлено шість дронів, які без дозволу перетинали національний повітряний простір. Про це йдеться у заяві молдовського оборонного відомства, передає «Главком».

Перший БпЛА був виявлений у напрямку населених пунктів Виноградівка – Вулканешти, після чого рухався у напрямку державного кордону з Румунією, в районі між населеними пунктами Колібаші, Кагульський район і Вадул-Лу-Ісак. Дрон перетинав повітряний простір на висоті приблизно 1500 метрів. Міністерство оборони негайно поінформувало відповідальні структури про випадок незаконного прольоту.

Дрон впав на дах будинку в Молдові фото: NewsMaker

Згодом системи спостереження за повітряним простором, що належать Національній армії, зафіксували ще п'ять дронів, які перетинали повітряний простір населених пунктів Дондушень, Оргеїв, Бендер, Вад-Лу-Вода та Флорешть. Один з них впав на дах будинку в селі Кухурешті-де-Жо, Флорештський район.

«Ми закликаємо громадян повідомляти про будь-які помічені несанкціоновані об'єкти і не торкатися жодних предметів, що впали на землю, а повідомляти про це владі. Державні установи постійно стежать за ситуацією і вживають оперативних заходів для забезпечення захисту населення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок нічної атаки загинули люди. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

Зокрема, учора ввечері та вночі російські війська знову атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей.

До слова, у ніч проти 25 листопада російські дрони зайшли у повітряний простір Румунії. У зв’язку з цим з авіабази підняли два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon для спостереження за ситуацією.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, російські дрони порушили повітряний простір Молдови та Румунії.