Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування

У 2023 році компанія продала Україні китайські дрони за десятикратною ціною закупівлі, а згодом – за двадцятикратною

За два роки компанія придбала дрони приблизно за 36 млн крон і продала їх Україні за 692 млн крон

Чеська компанія Reactive Drone продала Збройним силам України дрони за 692 млн крон, однак їхня закупівельна вартість склала лише 36 млн крон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на iRozhlas.

Згідно з розслідуванням Radiožurnál, Reactive Drone було засновано в червні 2022 року. У 2023 році компанія продала в Україну китайські дрони за десятикратною ціною закупівлі, наступного року – за двадцятикратною. «Конкретно за два роки компанія придбала дрони приблизно за 36 млн крон і продала їх українській армії за 692 млн крон», – кажуть розслідувачі.

Крім того, за даними чеських правоохоронців, компанія не сплатила податки з прибутку, зокрема щонайменше 130 млн крон. Також 638 млн крон компанія переказала на рахунки в Китаї.

Цьогоріч фірма продовжувала перепродаж дронів і робила це навіть у більших обсягах. Чеська Національна центральна поліція з протидії організованій злочинності провела обшук у приміщеннях компанії, вилучила бухгалтерські документи, електронні дані та інші докази. Крім того, близько 384 млн крон на її рахунках заблокували. Керівник компанії перебуває під вартою, його співобвинувачена бухгалтерка визнала свою причетність до справи та перебуває під слідством.

До слова, Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів.