Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування
У 2023 році компанія продала Україні китайські дрони за десятикратною ціною закупівлі, а згодом – за двадцятикратною
фото: Freepik (ілюстративне)

За два роки компанія придбала дрони приблизно за 36 млн крон і продала їх Україні за 692 млн крон

Чеська компанія Reactive Drone продала Збройним силам України дрони за 692 млн крон, однак їхня закупівельна вартість склала лише 36 млн крон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на iRozhlas.

Згідно з розслідуванням Radiožurnál, Reactive Drone було засновано в червні 2022 року. У 2023 році компанія продала в Україну китайські дрони за десятикратною ціною закупівлі, наступного року – за двадцятикратною. «Конкретно за два роки компанія придбала дрони приблизно за 36 млн крон і продала їх українській армії за 692 млн крон», – кажуть розслідувачі.

Крім того, за даними чеських правоохоронців, компанія не сплатила податки з прибутку, зокрема щонайменше 130 млн крон. Також 638 млн крон компанія переказала на рахунки в Китаї.

Цьогоріч фірма продовжувала перепродаж дронів і робила це навіть у більших обсягах. Чеська Національна центральна поліція з протидії організованій злочинності провела обшук у приміщеннях компанії, вилучила бухгалтерські документи, електронні дані та інші докази. Крім того, близько 384 млн крон на її рахунках заблокували. Керівник компанії перебуває під вартою, його співобвинувачена бухгалтерка визнала свою причетність до справи та перебуває під слідством.

До слова, Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів.

Читайте також:

Теги: Чехія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У норвезькому аеропорту Тромсе літак не зміг приземлитися через дрон
Дрон із човна зірвав посадку літака в Норвегії
21 листопада, 19:45
Безпілотник працює вночі, стійкий до дії РЕБ і здатний літати на низьких висотах
Україна запустила в серійне виробництво дрон-перехоплювач «шахедів»
14 листопада, 17:44
Аеропорт Гетеборг-Ландветтер, що на півдні Швеції, на кілька годин призупинив роботу через дрони
У Швеції невідомі дрони паралізували роботу місцевого аеропорту
7 листопада, 10:01
Кияни помітили прив'язаний дрон на дах автомобіля
Киянин причепив на позашляховик російський безпілотник (фото)
4 листопада, 23:40
Чехія планує змінювати правила надання тимчасового захисту
Чехія планує зменшити допомогу українцям. Як на це вплинула постанова Кабміну
3 листопада, 18:24
У Бельгії над військовою авіабазою зафіксовано дрони
У Бельгії над військовою авіабазою зафіксовано дрони
2 листопада, 00:56
У Чехії подвоїлася кількість українських біженців
У Чехії різко зросла кількість біженців з України
27 жовтня, 08:33
Біля Кремля чергує мобільна вогнева група для відбиття дронів
Москва відбиває атаку дронів: біля Кремля чергує мобільна вогнева група (фото)
26 жовтня, 23:45
Олег Апостол зазначив, що раніше противник від нас відставав, однак зараз ситуація змінилася
Бригадний генерал оцінив сили РФ на війні
26 жовтня, 18:15

Девайси

Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування
Lenovo та Xiaomi підвищують ціни на гаджети: озвучено причину
Lenovo та Xiaomi підвищують ціни на гаджети: озвучено причину
Штучний інтелект став головним фаворитом на звання «Людина року»
Штучний інтелект став головним фаворитом на звання «Людина року»
Вихід iPhone 18 відкладено: Apple оголосила нові дати релізу
Вихід iPhone 18 відкладено: Apple оголосила нові дати релізу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua