У Києві викрито схему привласнення 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів

Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Як з’ясували правоохоронці, постачальник не мав наміру виконувати умови договору

Поліція Києва повідомила про підозру директору приватної фірми, який привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції.

Зазначається, що масштабну шахрайську схему із привласнення коштів на закупівлю безпілотників з-за кордону викрили слідчі столичної поліції спільно з оперативниками ДСР Нацполіції.

За даними досудового розслідування, між українською компанією та приватною фірмою був укладений договір на постачання дронів загальною вартістю майже 30 млн грн. Підприємець зобов’язувався передати замовнику дрони у визначені строки.

«Втім, як з’ясувалося, постачальник не мав наміру виконувати умови договору. Діючи за вказівками свого батька – голови правління цієї ж комерційної структури, чоловік систематично ухилявся від постачання БпЛА та згодом повністю припинив комунікацію із замовником, привласнивши отримані кошти», – повідомили у поліції.

Слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві згідно ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У поліції нагадали, що батькові підозрюваного, який є бенефіціарним власником бізнесу, було повідомлено про підозру раніше.

Раніше поліцейські Голосіївського управління поліції завершили розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Києва та області, які протягом кількох місяців ошукували громадян, продаючи неіснуючий товар.

Ділки, користуючись попитом на зарядні станції через відключення електроенергії, створювали фіктивні оголошення на популярних онлайн-майданчиках про продаж обладнання, вели листування з потенційними покупцями у месенджерах та переконували їх робити повну або часткову передоплату за «товар».