  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Девайси

    Samsung готує черговий бюджетний смартфон

    • Розсилка
    Samsung Galaxy M11 - Samsung готує черговий бюджетний смартфон
    Samsung Galaxy M11

    З’явилася перша інформація про новий бюджетний корейський смартфон – Samsung Galaxy M11

    У мережі продовжують з'являтися подробиці про нові недорогі смартфони компанії Samsung. На цей раз до рук журналістів потрапила інформація про Galaxy M11.

    Девайс помітили на сайті Google Play Console. Він, згідно з офіційним рендером, схожий на Galaxy A11. У смартфона буде пластиковий корпус, а також широкоформатний дисплей з вирізом і «підборіддям». Екран отримає розширення 1560×720 пікселів.

    За продуктивність Galaxy M11 буде відповідати восьміядерний процесор Qualcomm Snapdragon 450 в парі з трьома гігабайтами оперативної пам'яті. Поставлятися новинка буде з уже встановленою версією оперативної системи Android 10.

    На жаль, коли Samsung збирається випустити Galaxy M11, інформації поки немає.

    Нагадаємо, зараз компанія готується до презентації Galaxy M21, яка пройде в Індії вже наступного тижня.

    Раніше було оприлюднено перелік Android-смартфонів з максимальною кількістю позитивних відгуків від користувачів.

    В першу десятку потрапили одразу три смартфони китайського бренду Meizu. Як відомо, цей виробник зараз переживає не найкращі часи, балансуючи на межі банкрутства.

    Всі подробиці - за посиланням.

    смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ