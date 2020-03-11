Samsung готує черговий бюджетний смартфон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Samsung Galaxy M11

З’явилася перша інформація про новий бюджетний корейський смартфон – Samsung Galaxy M11

У мережі продовжують з'являтися подробиці про нові недорогі смартфони компанії Samsung. На цей раз до рук журналістів потрапила інформація про Galaxy M11.

Девайс помітили на сайті Google Play Console. Він, згідно з офіційним рендером, схожий на Galaxy A11. У смартфона буде пластиковий корпус, а також широкоформатний дисплей з вирізом і «підборіддям». Екран отримає розширення 1560×720 пікселів.

За продуктивність Galaxy M11 буде відповідати восьміядерний процесор Qualcomm Snapdragon 450 в парі з трьома гігабайтами оперативної пам'яті. Поставлятися новинка буде з уже встановленою версією оперативної системи Android 10.

На жаль, коли Samsung збирається випустити Galaxy M11, інформації поки немає.

Нагадаємо, зараз компанія готується до презентації Galaxy M21, яка пройде в Індії вже наступного тижня.

Раніше було оприлюднено перелік Android-смартфонів з максимальною кількістю позитивних відгуків від користувачів.

В першу десятку потрапили одразу три смартфони китайського бренду Meizu. Як відомо, цей виробник зараз переживає не найкращі часи, балансуючи на межі банкрутства.

Всі подробиці - за посиланням.