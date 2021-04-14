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    Samsung готує смартфон з «прихованою» камерою

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    Samsung Galaxy Z Fold 3 - Samsung готує смартфон з «прихованою» камерою
    Samsung Galaxy Z Fold 3
    Зображення з відкритих джерел

    Новий смартфон Samsung отримає фронтальну камеру, яку приховають за дисплеєм

    Samsung готує унікальний для компанії смартфон. За даними ЗМІ, які посилаються на інсайдерів, корейці «сховали» фронтальну камеру – її розмістять під дисплеєм. Це буде перший смартфон корейського бренду з «прихованою фронталкою».

    Революційне рішення отримає Galaxy Z Fold 3 – флагманська модель Samsung, яка має гнучкий дисплей.

    Також очікується, що Samsung Galaxy Z Fold 3 отримає дисплей діагоналлю 7.5 дюйма – попередник мав на 0,1 дюйма більше. Об’єм акумулятора також буде зменшений – з 4500 до 4380 міліампер-годин.

    Samsung Galaxy Z Fold
    Samsung Galaxy Z Fold

    Galaxy Z Fold 3 отримає стилус (S-Pen) та захисне скло нового покоління, яке буде товстішим та більш міцним.

    Нагадаємо, що свій перший смартфон з прихованою під дисплеєм фронтальною камерою готує і Xiaomi.

    А ось першим в світі смартфоном з камерою під дисплеєм став ZTE Axon 20 5G, який дебютував у 2020 році. Але тоді експерти відзначали, що розгледіти «фронталку» під дисплеєм все ж таки можна. Тай знімки вона робить погані.

    Сподіваємось, Samsung запропонує вдосконалену технологію.

    Теги: смартфон Samsung
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