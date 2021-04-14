Samsung готує смартфон з «прихованою» камерою

Новий смартфон Samsung отримає фронтальну камеру, яку приховають за дисплеєм

Samsung готує унікальний для компанії смартфон. За даними ЗМІ, які посилаються на інсайдерів, корейці «сховали» фронтальну камеру – її розмістять під дисплеєм. Це буде перший смартфон корейського бренду з «прихованою фронталкою».

Революційне рішення отримає Galaxy Z Fold 3 – флагманська модель Samsung, яка має гнучкий дисплей.

Також очікується, що Samsung Galaxy Z Fold 3 отримає дисплей діагоналлю 7.5 дюйма – попередник мав на 0,1 дюйма більше. Об’єм акумулятора також буде зменшений – з 4500 до 4380 міліампер-годин.

Samsung Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold 3 отримає стилус (S-Pen) та захисне скло нового покоління, яке буде товстішим та більш міцним.

Нагадаємо, що свій перший смартфон з прихованою під дисплеєм фронтальною камерою готує і Xiaomi.

А ось першим в світі смартфоном з камерою під дисплеєм став ZTE Axon 20 5G, який дебютував у 2020 році. Але тоді експерти відзначали, що розгледіти «фронталку» під дисплеєм все ж таки можна. Тай знімки вона робить погані.

Сподіваємось, Samsung запропонує вдосконалену технологію.