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Що допомогло ворогу захопити Вугледар: The Washington Post назвала несподівану причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Що допомогло ворогу захопити Вугледар: The Washington Post назвала несподівану причину
Кількість терміналів Starlink зростала на російських позиціях протягом усього року
фото з відкритих джерел

Використання російськими окупантами Starlink прискорили падіння Вугледара

Деякі успіхи російських сил на війні в Україні стали можливими через поліпшення координації та ефективності тактичного розвідувально-ударного комплексу. Зокрема, падіння Вугледара безпосередньо пов'язано з наявністю у ворога термінали зв'язку Starlink. Про це повідомляє The Washington Post.

«В української армії, яку противник перевершував за озброєнням і чисельністю, була одна важлива перевага перед ворогом: інтернет через термінали Starlink. Тепер її мають і росіяни», – йдеться у статті.

Повідомляється, що існує зростаючий чорний ринок Starlink, який доставляє термінали росіянам на фронт, і їхнє поширення стало важливим фактором недавніх успіхів РФ під час її наступу.

Зокрема, один з офіцерів 72 механізованої бригади, що обороняла район міста Вугледар Донецької області з 2022 року та нещодавно була змушена відступити, у коментарі виданню на умовах анонімності назвав використання російськими окупантами Starlink одним з важливих чинників разом з нестачею живої сили та озброєння, що прискорили падіння Вугледара. Також повідомляється, що використання Starlink стало одним із факторів, який допоміг РФ наступати на Покровськ.

Видання зазначає, що термінали Starlink – одна з небагатьох переваг, які мала Україна проти більших, хоча і менш модернізованих сил РФ, зараз же РФ закрила технологічний розрив. Кількість терміналів Starlink зростала на російських позиціях протягом усього року, але тільки в останні кілька місяців їхній ефект став по-справжньому відчутним.

Нагадаємо, окупанти почали масово використовувати нелегально отримані термінали зв'язку Starlink для підвищення ефективності ударів дронами та артилерією.

Раніше Росія встановила Starlink на «Шахед». Журналісти зазначають, що завдяки Starlink та встановленої камери окупанти можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпасу з можливістю дорозвідки та ураження навіть рухомих цілей.

Як повідомлялося, представники США та компанії SpaceX навчилися боротися з несанкціонованим використанням терміналів Starlink окупантами.

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Теги: Вугледар Ілон Маск Starlink окупанти війна

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