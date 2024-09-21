Президент повідомив, коли буде готовий український «план перемоги»

Зеленський заявив, що наразі відбувається активна робота над «планом перемоги»: підготовлено уже три пункти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий. Про це передає кореспондент «Главкома».

«Ми провели перший інавгураційний Саміт миру, до якого була прикута велика увага. Ми запросили всіх для того, щоб відкрито обговорити будь-які пропозиції і ініціативи. Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії – всі сказали, що Росія повинна бути на другому Саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що наразі відбувається активна робота над «планом перемоги»: підготовлено уже три пункти. План стане фундаментом для переговорів із РФ.

«І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. Якщо їм не подобається, буде зрозуміло їх реакція на конкретику, а не просто взагалі – ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну. Хоча я вважаю, на сьогодні вони саме так і хочуть, просто продовжувати», – заявив очільник України.

За словами Зеленського, ««план Перемоги» передбачає швидкі і конкретні кроки наших стратегічних партнерів – упродовж із сьогодення до кінця грудня».

Президент додав, що Україні потрібен стабільний мир:

«Нам потрібний справедливий і стабільний мир. Я завжди казав, що Мінськ-3 не може обговорюватися. Тому що за п'ять, вісім, 10 років до нас знов повернеться війна з боку Російської Федерації, і з ще більшою хвилею. Ми не можемо цього допустити».