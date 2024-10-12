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Втрата Вугледара: генерал США спрогнозував наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Втрата Вугледара: генерал США спрогнозував наслідки
За свої незначні успіхи росіяни платять десятками тисяч солдатів і технікою
фото з відкритих джерел

На думку Годжеса, Генштаб ЗСУ використовує правильну тактику з наявними ресурсами, щоб не дати Росії досягти значних проривів

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що Росія не здатна повною мірою скористатися захопленням Вугледара на Донеччині. Таку думку генерал-лейтенант США у відставці висловив в етері «Еспресо».

«Втрата Вугледара та інших міст у зоні бойових дій – це дуже болісно з психологічного погляду. Нікому не хочеться втрачати міста, за які тривала така напружена боротьба. Однак перед тим, як називати це «стратегічною поразкою», варто пам'ятати, що Росія не здатна повною мірою скористатися цими захопленнями. Незалежно від того, чи йдеться про Авдіївку, Бахмут чи Вугледар, за свої незначні успіхи росіяни платять десятками тисяч солдатів і технікою. Їхні ресурси обмежені, тому вони не мають змоги захопити великі території, чи навіть, до прикладу, дійти до Дніпра», – зазначив він.

На думку Годжеса, Генштаб ЗСУ використовує правильну тактику з наявними ресурсами, щоб не дати Росії досягти значних проривів.

Також Годжес підтримує рішення українського командування почати контрнаступ у Курській області, бо «ця операція створює серйозну проблему для росіян».

«Як наслідок, на Путіна чиниться конкретний тиск і він змушений шукати рішення. Крім того, Україну таким чином здобуває собі кращу переговорну позицію, коли для переговорів настане відповідний час», – пояснив він.

До слова, росіяни практично вичерпали свої резерви та наступальні можливості, які вони підготували для літньо-осінньої військової кампанії в Україні. Найближчими місяцями просування військ РФ може зупинитись. Про це звітують аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті. 

Нагадаємо, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що очевидно, на Курахівсько-Времіївському напрямку російське командування, після захоплення міста Вугледар, спробує розвинути свій успіх й вийти на рубіж Курахове – Богоявленка. Однак, спроба, це ще – далеко не досягнутий результат.

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Теги: спротив Вугледар росіяни контрнаступ Бахмут Генштаб росія

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