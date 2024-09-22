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Росія отримала від Ірану ракети без пускових установок: чи це проблема для окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія отримала від Ірану ракети без пускових установок: чи це проблема для окупантів
Росія отримала ракети Fath-360
фото з відкритих джерел

Росія може прийняти рішення встановити Fath-360 на власне шасі

Іран передав Росії ракети Fath-360 без пускових установок. Одна держава-агресорка може їх виготовити самостійно. Про це повідомляє Defense Exrpess.

«Для РФ великої складності у цьому немає, а от сенс є. Справа в тому, що в Ірані для запуску Fath-360 використовується вантажівка 6х6, скоріш за все від основного національного виробника Saipa Diesel, яка виробляє копії китайських Dongfeng KC. І на фоні цього навіть у РФ можуть виникнути питання щодо надійності, а також обслуговування цих транспортних засобів», – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що Росія може встановити ракети Fath-360 на власне шасі, від, наприклад, «Урал» чи «КамАЗ». Адже сам пусковий механізм не відрізняється складністю.

«Зокрема перша версія пускової Fath-360, ще без пускових контейнерів свідчить про те, що для її запуску використовується рішення із направляючою, яка запозичена із Fateh-110, що не дивно, бо Fath-360 є її зменшеною копією. А Fateh-110 бере своє коріння із радянської «Луна-М» 60-х років, від якої й запозичив систему запуску», – пише видання.

Як повідомлялося,  Велика Британія та США побоюються, що Росія могла поділитися ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети для використання у війні проти України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Також Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети.

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Теги: ракета Іран росія війна озброєння балістичні ракети

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