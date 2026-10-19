Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Смартфон Samsung потрапив до рейтингу найкращих винаходів 2026 року: у чому його особливість

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Смартфон Samsung потрапив до рейтингу найкращих винаходів 2026 року: у чому його особливість
Окрім Galaxy S26 Ultra, до списку Time потрапили ще два пристрої Samsung
фото: SamMobile

Ключовою особливістю смартфона стала технологія Privacy Display

Журнал Time включив Samsung Galaxy S26 Ultra до щорічного рейтингу найкращих винаходів і гаджетів 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SamMobile.

Під час відбору експерти враховували оригінальність розробок, їхню ефективність і вплив на повсякденне життя. Ключовою особливістю смартфона стала технологія Privacy Display, яка захищає екран від сторонніх поглядів. Вона працює за принципом захисного скла з ефектом «антишпигун»: вміст дисплея залишається видимим для власника, тоді як людям поруч складніше роздивитися особисту інформацію.

На відміну від звичайних антишпигунських плівок, Privacy Display є частиною самого дисплея. Функцію можна активувати для всього екрана або лише окремих його ділянок. Наприклад, вона стане в пригоді під час введення PIN-коду чи перегляду сповіщень. Налаштування доступні через інтерфейс One UI.

За попередніми даними, Samsung планує вдосконалити цю технологію в Galaxy S27 Ultra. Очікується, що дисплей другого покоління менше впливатиме на яскравість зображення та кути огляду. Водночас аналогічні рішення можуть з'явитися в китайських флагманських смартфонах на Android до кінця 2026 року.

Окрім Galaxy S26 Ultra, до списку Time потрапили ще два пристрої Samsung. Це ігровий монітор Odyssey G8 із роздільною здатністю 6K, який позиціонують як перший у світі у своєму класі, а також розумний холодильник Bespoke AI Family Hub. Останній здатний розпізнавати продукти всередині та пропонувати рецепти на їхній основі.

Як повідомлялося, компанія Samsung зменшує випуск смартфонів у четвертому кварталі 2026 року – скорочення може сягнути 30%. Причина – подорожчання мікросхем пам’яті, через яке виробництво частини пристроїв майже не приносить прибутку. 

Теги: телефон Samsung

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доцільність використання телефона на уроці визначатиме вчитель
Школи Львівщини обмежать використання телефонів: названо винятки
3 жовтня, 07:45
Galaxy S26 Ultra із накопичувачем на 1 ТБ тепер коштує $1999,99
Samsung підняла ціни на флагмани Galaxy S26: скільки коштують
3 жовтня, 06:05
Мобільний підрозділ Samsung за підсумками другого кварталу вперше в історії отримав операційний збиток
Samsung скоротить випуск смартфонів: дешеві моделі під загрозою
10 жовтня, 04:40

Девайси

Смартфон Samsung потрапив до рейтингу найкращих винаходів 2026 року: у чому його особливість
Смартфон Samsung потрапив до рейтингу найкращих винаходів 2026 року: у чому його особливість
«Нова пошта» запровадила нову функцію в застосунку
«Нова пошта» запровадила нову функцію в застосунку
Samsung скоротить випуск смартфонів: дешеві моделі під загрозою
Samsung скоротить випуск смартфонів: дешеві моделі під загрозою
Новий iPhone 18 Pro почав втрачати колір: власники показали проблеми
Новий iPhone 18 Pro почав втрачати колір: власники показали проблеми
Samsung підняла ціни на флагмани Galaxy S26: скільки коштують
Samsung підняла ціни на флагмани Galaxy S26: скільки коштують
Стартап, пов’язаний із синами Трампа, зацікавився технологіями України
Стартап, пов’язаний із синами Трампа, зацікавився технологіями України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
83K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua