Смартфон Samsung потрапив до рейтингу найкращих винаходів 2026 року: у чому його особливість

Ключовою особливістю смартфона стала технологія Privacy Display

Журнал Time включив Samsung Galaxy S26 Ultra до щорічного рейтингу найкращих винаходів і гаджетів 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SamMobile.

Під час відбору експерти враховували оригінальність розробок, їхню ефективність і вплив на повсякденне життя. Ключовою особливістю смартфона стала технологія Privacy Display, яка захищає екран від сторонніх поглядів. Вона працює за принципом захисного скла з ефектом «антишпигун»: вміст дисплея залишається видимим для власника, тоді як людям поруч складніше роздивитися особисту інформацію.

На відміну від звичайних антишпигунських плівок, Privacy Display є частиною самого дисплея. Функцію можна активувати для всього екрана або лише окремих його ділянок. Наприклад, вона стане в пригоді під час введення PIN-коду чи перегляду сповіщень. Налаштування доступні через інтерфейс One UI.

За попередніми даними, Samsung планує вдосконалити цю технологію в Galaxy S27 Ultra. Очікується, що дисплей другого покоління менше впливатиме на яскравість зображення та кути огляду. Водночас аналогічні рішення можуть з'явитися в китайських флагманських смартфонах на Android до кінця 2026 року.

Окрім Galaxy S26 Ultra, до списку Time потрапили ще два пристрої Samsung. Це ігровий монітор Odyssey G8 із роздільною здатністю 6K, який позиціонують як перший у світі у своєму класі, а також розумний холодильник Bespoke AI Family Hub. Останній здатний розпізнавати продукти всередині та пропонувати рецепти на їхній основі.

Як повідомлялося, компанія Samsung зменшує випуск смартфонів у четвертому кварталі 2026 року – скорочення може сягнути 30%. Причина – подорожчання мікросхем пам’яті, через яке виробництво частини пристроїв майже не приносить прибутку.