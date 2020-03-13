Смартфони на Andriod опинилися у небезпеці через коронавірус



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Спеціальний додаток блокує смартфон

Зловмисники використовують паніку, щоб шантажувати власників Andriod-смартфонів

Зловмисники знайшли спосіб, як заробити на коронавірусі. Вони розробили спеціальний додаток, який, начебто, допомагає відстежувати розповсюдження вірусу. Але насправді додаток використовують для того, щоб заблокувати смартфон. За його розблокування вимагають викуп.

Зараження смартфона відбувається після того, як користувач відвідує спеціально створений сайт на тему коронавируса. Сайт пропонує користувачеві встановити додаток, який має допомогти відстежувати пандемію.

Для більшої довіри користувача на таких ресурсах можуть міститися заяви, що вони сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я та організаціями з контролю за поширенням захворювань.

Після установки фальшивого трекера коронавируса в смартфон користувача завантажується додаток CovidLock. Він змінює пароль екрану блокування і вимагає $100 в криптовалюті BitCoin для розблокування.

Нагадаємо, що деякі виробники почали боротися з вірусом. Так, наприклад, китайський виробник смартфонів та іншої побутової техніки Xiaomi вирішив долучитися до боротьби з коронавірусом. У березні компанія буде безкоштовно очищати і дезінфікувати смартфони за допомогою ультрафіолету, після чого клеїти безкоштовну плівку