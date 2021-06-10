Смартфони «вбивають» відомого виробника фотоапаратів

Через смартфони легендарний японський виробник фотоапаратів змушений закривати виробництво

Смартфони «вбивають» відомих виробників фотоапаратів. Камери на смартфонах досягли такого рівня, що люди відмовляються від класичних фотокамер. Як результат, останні змушені закривати виробництво.

Так, наприклад, японська Nikon припинить виробництво фотоапаратів в Японії до кінця цього року. Компанії доводиться перебудовувати свій бізнес. Через популярність смартфонів попит на камери Nikon постійно падає, а бізнес стає збитковим. У 2021 році збитки Nikon перевалили за відмітку 300 мільйонів доларів.

Виробництво фотоапаратів Nikon в Японіії

На внутрішньому ринку в останні місяці Nikon виробляє тільки модель D6, цифрову – однооб'єктивну дзеркальну камеру. Вона вважається найкращою моделлю для професійних фотографів. Виробництво її відбувається на заводі Sendai Nikon, заснованому в 1971 році в місті Наторі.

Nikon лідирує у галузі камер разом з Canon з моменту запуску своєї першої камери в 1948 році. Але компанія стикається з посиленою конкуренцією в останні роки.