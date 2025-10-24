Головна Техно Девайси
SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink: причина
Метою блокування є припинення незаконного використання інтернету супутникової мережі для організації шахрайських схем
фото з відкритих джерел

США понад рік висловлюють занепокоєння тим, що Starlink використовується для злочинної діяльності в М’янмі

Американська компанія SpaceX заблокувала понад 2,5 тис. терміналів Starlink, які використовувалися злочинними синдикатами кібершахраїв у М’янмі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Ми активно виявляємо порушення в усіх країнах, де працює Starlink, і співпрацюємо з правоохоронними органами по всьому світу. У М’янмі ми проактивно відключили понад 2500 комплектів Starlink поблизу підозрілих центрів шахрайства», – каже віцепрезидентка SpaceX з бізнес-операцій Starlink Лорен Дрейєр.

За словами представників компанії, метою блокування є припинення незаконного використання інтернету супутникової мережі для організації масштабних шахрайських схем, зокрема тих, що діють уздовж кордону М’янми з Таїландом.

Як відомо, після військового перевороту 2021 року М’янма занурилась у громадянську війну. Через хаос і відсутність контролю влади регіон став осередком кіберзлочинності. Шахрайські групи користуються політичним безладом і корупцією, будуючи свої бази буквально на кордоні з Таїландом. Нещодавні спільні операції Таїланду, США та Китаю вже призвели до звільнення тисяч людей із цих центрів, але експерти наголошують – масштаби проблеми залишаються величезними.

Розслідування показало, що супутникові антени Starlink активно використовувалися в так званих шахрайських парках – комплексах, де тисячі людей, часто жертв торгівлі людьми, утримували проти волі й змушували брати участь в онлайн-шахрайствах.

За оцінками Австралійського інституту стратегічної політики, уздовж тайсько-м’янмарського кордону розташовано близько 30 великих центрів, які заробляють мільярди доларів на обмані інвесторів і користувачів по всьому світу. Один із найбільш відомих таких об’єктів – KK Park у містечку Мьявадді, штат Карен. На фото з місця видно сучасні будівлі, охайні газони й рекламні білборди – все виглядає як діловий парк. Та насправді це – укріплений табір, де утримують людей і змушують їх працювати в шахрайських схемах.

Під час нещодавнього рейду військові М’янми виявили там понад 2000 робітників і десятки комплектів обладнання Starlink. Варто зазначити, що США вже понад рік висловлюють занепокоєння тим, що Starlink використовується для злочинної діяльності в регіоні. Конгрес США навіть розпочав розслідування щодо можливої участі компанії в шахрайських мережах.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури.

Starlink SpaceX

