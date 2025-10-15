Місія стартувала з космодрому SpaceX Starbase у Південному Техасі

Американська компанія SpaceX у вівторок, 14 жовтня, успішно запустила в космос ракету-носій із прототипом найбільшого в історії космічного корабля Starship. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Space.com.

Місія стартувала з космодрому SpaceX Starbase у Південному Техасі о 02:23 за київським часом і стала одинадцятим випробувальним польотом у межах програми Starship.

Ракета-носій Super Heavy та верхній ступінь Ship відокремилися приблизно через 2,5 хвилини після запуску. Ще через чотири хвилини ракета-носій успішно здійснила приводнення в Мексиканській затоці.

Компанія SpaceX завершила фінальне випробування найпотужнішої ракети в історії - Starship.



Ця ракета розроблена для здійснення польотів на Місяць і Марс. Проведений запуск є важливим етапом підготовки до майбутньої місії з висадки американських астронавтів на південному полюсі…

Під час польоту Ship розгорнув вісім корисних вантажів упродовж шести хвилин, перебуваючи на висоті 192 км над Землею. Після завершення місії апарат самостійно повернувся на Землю та приводнився в Індійському океані трохи більше ніж через 66 хвилин після старту.

Це був останній запуск поточної версії ракетної системи, яку найближчим часом замінять на більшу модель. Нинішня Starship Version 2 має висоту близько 123 м у повністю складеному вигляді, однак наступні покоління будуть ще масштабнішими: Version 3 сягатиме 124,4 м, а Future Starship, про який Ілон Маск розповів під час презентації в травні 2025 року, – 142 м.

Очікується, що Future Starship, ймовірно, стане Version 4, яка дебютує у 2027 році. За словами Маска, вона матиме 42 двигуни Raptor, що на три більше, ніж у попередніх версіях.

Нагадаємо, засновник і генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що людство зможе створити стійку, самодостатню колонію на Марсі вже до 2055 року. За його словами, для цього необхідні ключові прориви в галузі важких ракет-носіїв. Про це пише «Главком» із посиланням на space.com.

Маск вважає, що освоєння Марса можливе протягом 30 років, але за умови, що з кожним стартовим вікном (яке відкривається раз на два роки) експоненціально збільшуватиметься тоннаж, який доставляється на планету.

До слова, компанія xAI Ілона Маска, яка займається штучним інтелектом, подає до суду на розробника ChatGPT, OpenAI. xAI стверджує, що конкурент займався «ширшою та вкрай тривожною схемою незаконного привласнення комерційної таємниці, недобросовісної конкуренції та навмисного втручання в економічні відносини».

Це вже не перший позов xAI проти OpenAI, але останній фокусується на нібито крадіжці конфіденційної інформації трьома колишніми співробітниками Маска, які перейшли працювати в OpenAI