Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Компанія SpaceX завершила фінальне випробування найпотужнішої ракети в історії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Компанія SpaceX завершила фінальне випробування найпотужнішої ракети в історії
скріншот з відео

Місія стартувала з космодрому SpaceX Starbase у Південному Техасі

Американська компанія SpaceX у вівторок, 14 жовтня, успішно запустила в космос ракету-носій із прототипом найбільшого в історії космічного корабля Starship. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Space.com.

Місія стартувала з космодрому SpaceX Starbase у Південному Техасі о 02:23 за київським часом і стала одинадцятим випробувальним польотом у межах програми Starship.

Ракета-носій Super Heavy та верхній ступінь Ship відокремилися приблизно через 2,5 хвилини після запуску. Ще через чотири хвилини ракета-носій успішно здійснила приводнення в Мексиканській затоці.

Під час польоту Ship розгорнув вісім корисних вантажів упродовж шести хвилин, перебуваючи на висоті 192 км над Землею. Після завершення місії апарат самостійно повернувся на Землю та приводнився в Індійському океані трохи більше ніж через 66 хвилин після старту.

Це був останній запуск поточної версії ракетної системи, яку найближчим часом замінять на більшу модель. Нинішня Starship Version 2 має висоту близько 123 м у повністю складеному вигляді, однак наступні покоління будуть ще масштабнішими: Version 3 сягатиме 124,4 м, а Future Starship, про який Ілон Маск розповів під час презентації в травні 2025 року, – 142 м.

Очікується, що Future Starship, ймовірно, стане Version 4, яка дебютує у 2027 році. За словами Маска, вона матиме 42 двигуни Raptor, що на три більше, ніж у попередніх версіях.

Нагадаємо, засновник і генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що людство зможе створити стійку, самодостатню колонію на Марсі вже до 2055 року. За його словами, для цього необхідні ключові прориви в галузі важких ракет-носіїв. Про це пише «Главком» із посиланням на space.com.

Маск вважає, що освоєння Марса можливе протягом 30 років, але за умови, що з кожним стартовим вікном (яке відкривається раз на два роки) експоненціально збільшуватиметься тоннаж, який доставляється на планету.

До слова, компанія xAI Ілона Маска, яка займається штучним інтелектом, подає до суду на розробника ChatGPT, OpenAI. xAI стверджує, що конкурент займався «ширшою та вкрай тривожною схемою незаконного привласнення комерційної таємниці, недобросовісної конкуренції та навмисного втручання в економічні відносини». 

Це вже не перший позов xAI проти OpenAI, але останній фокусується на нібито крадіжці конфіденційної інформації трьома колишніми співробітниками Маска, які перейшли працювати в OpenAI

Теги: ракета SpaceX Ілон Маск космос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості
«Томагавки» не змінять хід війни, але є нюанс
Вчора, 10:25
Neuralink Ілона Маска планує нові випробування
Neuralink анонсувала технологію швидкого перетворення думок на текст
25 вересня, 02:00
Адміністрація Трампа розпочала виправляти помилки Маска
Адміністрація Трампа повертає на роботу звільнених Маском держслужбовців – CNN
25 вересня, 05:40
Венс: Ви запитали про Tomahawk. Це те питання, остаточне рішення щодо якого прийматиме президент…
Венс: США обговорюють передачу Україні ракет Tomahawk
28 вересня, 23:52
За словами Ілона Маска, бета-версія Grokipedia має запрацювати протягом двох тижнів
Маск оголосив про запуск конкурента Вікіпедії
6 жовтня, 07:24
Передача Україні Tomahawk може прискорити завершення війни та змінити хід бойових дій
ISW пояснив, як американські ракети Tomahawk вплинуть на перебіг війни
6 жовтня, 07:10
Трамп: Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять (що Україна зробить з ракетами – «Главком»), куди відправлять, мабуть
Трамп «майже ухвалив» рішення передати Україні ракети Tomahawk
7 жовтня, 00:48
Tomahawk («Томагавк») – багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета великої дальності
США визначились з кількістю Tomahawk для України
Вчора, 13:30
Зеленський зробив заяву про удари по РФ
Зеленський прокоментував, чи ракети «Фламінго» б'ють по території РФ
6 жовтня, 15:18

HiTech

Компанія SpaceX завершила фінальне випробування найпотужнішої ракети в історії
Компанія SpaceX завершила фінальне випробування найпотужнішої ракети в історії
Як штучний інтелект вплинув на ринок праці – дослідження
Як штучний інтелект вплинув на ринок праці – дослідження
В Узбекистані через впровадження штучного інтелекту роботу втратять тисячі чиновників
В Узбекистані через впровадження штучного інтелекту роботу втратять тисячі чиновників
У США школа замінила вчителів штучним інтелектом: що довів експертимент
У США школа замінила вчителів штучним інтелектом: що довів експертимент
Гейтс назвав професію, яка встоїть перед штучним інтелектом
Гейтс назвав професію, яка встоїть перед штучним інтелектом
OpenAI інтегрувала додатки у ChatGPT: деталі нових функцій
OpenAI інтегрувала додатки у ChatGPT: деталі нових функцій

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua