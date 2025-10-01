Головна Світ Соціум
Вперше за півстоліття NASA готує екіпаж до першого пілотованого обльоту Місяця

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Вперше за півстоліття NASA готує екіпаж до першого пілотованого обльоту Місяця
Новий політ стане ключовим етапом амбітної програми «Артеміда»
фото: Kim Shiflett/NASA

Політ навколо Місяця стартує вже у лютому 2026 року

Уперше за понад 50 років після завершення програми «Аполлон» людина може здійснити подорож навколо Місяця. NАSА оголосило, що пілотована місія «Артеміда-2» може відбутися вже в лютому 2026 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Цей політ стане ключовим етапом амбітної програми «Артеміда», мета якої – не лише повернути людей на Місяць, а й забезпечити тривалу людську присутність на його поверхні, закладаючи фундамент для майбутніх польотів на Марс. 

У рамках «Артеміда-2» екіпаж із чотирьох осіб вирушить у 10-денну подорож до Місяця та назад. До складу міжнародної команди увійшли: Рід Вайзман (США) – командир корабля, Віктор Гловер (США), Крістіна Кук (США) – у разі успіху вона стане першою жінкою, яка облетіла Місяць, Джеремі Хансен (Канада). Головне завдання місії – ретельно перевірити критично важливі системи космічного корабля «Оріон», створеного NASA та Airbus, який має підтримувати життя екіпажу у відкритому космосі. 

Ключову роль у забезпеченні життєдіяльності відіграє європейський службовий модуль «Оріон», розроблений компанією Airbus.

«Ми надаємо сервісний модуль, який розташований за модулем екіпажу та містить усе необхідне для підтримання життя астронавтів під час їхньої подорожі до Місяця», – пояснила Сьян Клівер, керівниця європейського сервісного модуля «Оріон» в Airbus.

За її словами, модуль оснащений резервуарами з водою, киснем і азотом для подачі повітря. Крім того, він містить системи авіоніки, сонячні батареї для генерації енергії, а головне – рушійний модуль, який забезпечить необхідну тягу, щоб доставити астронавтів до Місяця і безпечно повернути їх на Землю.

Нагадаємо, засновник і генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що людство зможе створити стійку, самодостатню колонію на Марсі вже до 2055 року. За його словами, для цього необхідні ключові прориви в галузі важких ракет-носіїв. 

Теги: повітря політ Канада Ілон Маск SpaceX Місяць космос

