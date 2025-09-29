Президент Польщі підписав закон про фінансування терміналів Starlink в Україні

За час великої війни Польща передала Україні майже 30 тис. терміналів Starlink

Закон продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифру.

«Завдяки терміналам Starlink лікарні, школи, критична інфраструктура та мешканці прифронтових громад залишаються на зв’язку під час постійних атак. Технологія забезпечує не лише доступ до інтернету, а й стійкість, безпеку й змогу залишатися на зв’язку із зовнішнім світом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за час повномасштабної війни Польща передала Україні вже понад 29 тис. терміналів Starlink і стала одним із ключових партнерів, який підтримує цифрову стійкість нашої країни.

Нагадаємо, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна не зможе фінансувати інтернет Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон щодо підтримки українських біженців. Згодом керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що рішення президента Польщі не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує країна.

До слова, Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot. Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не змогло належним чином контролювати використання тисяч терміналів Starlink, які воно поставило Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.