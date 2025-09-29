Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Президент Польщі підписав закон про фінансування терміналів Starlink в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент Польщі підписав закон про фінансування терміналів Starlink в Україні
За час великої війни Польща передала Україні майже 30 тис. терміналів Starlink
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Закон продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифру.

«Завдяки терміналам Starlink лікарні, школи, критична інфраструктура та мешканці прифронтових громад залишаються на зв’язку під час постійних атак. Технологія забезпечує не лише доступ до інтернету, а й стійкість, безпеку й змогу залишатися на зв’язку із зовнішнім світом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за час повномасштабної війни Польща передала Україні вже понад 29 тис. терміналів Starlink і стала одним із ключових партнерів, який підтримує цифрову стійкість нашої країни.

Нагадаємо, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна не зможе фінансувати інтернет Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон щодо підтримки українських біженців. Згодом керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що рішення президента Польщі не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує країна.

До слова, Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot. Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не змогло належним чином контролювати використання тисяч терміналів Starlink, які воно поставило Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте також:

Теги: Starlink Польща Кароль Навроцький Міністерство цифрової трансформації України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верещук пояснила, що отримають українці, які вирішать повернутися додому з Польщі
Українці, що повертаються з Польщі, отримуватимуть допомогу: деталі
22 вересня, 09:21
Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Нью-Йорк
Зеленський летить у США. Ключові меседжі президента з закритої зустрічі з журналістами
20 вересня, 12:45
Лешек Міллер різко висловився про президента України під час інтерв’ю польському Radio Zet
У Польщі експрем’єр різко висловився про Зеленського: реакція України
19 вересня, 10:29
Майже 50 країн ООН засудили вторгнення російських дронів у Польщу
Майже 50 країн ООН засудили вторгнення російських дронів у Польщу
13 вересня, 02:56
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
12 вересня, 10:04
Путін допустив стратегічну помилку
Путін допустив стратегічну помилку
11 вересня, 09:53
Мадяр наголосив, що загрози ближче, ніж здається
Мадяр звернувся до поляків після атаки російських дронів
11 вересня, 06:20
Путін переконаний у своїй військовій перевазі та хоче, щоб Київ прийняв його умови
NYT назвав атаку дронів на Польщу сигналом Путіна для України, Європи та Трампа
11 вересня, 01:20
Польський премʼєр заявив, що «немає підстав вважати, що Польща опинилася у стані війни»
Польща застосовує четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів
10 вересня, 12:27

Девайси

Президент Польщі підписав закон про фінансування терміналів Starlink в Україні
Президент Польщі підписав закон про фінансування терміналів Starlink в Україні
Apple відкладає випуск нових функцій у Європі через жорсткий Закон про цифрові ринки
Apple відкладає випуск нових функцій у Європі через жорсткий Закон про цифрові ринки
Neuralink анонсувала технологію швидкого перетворення думок на текст
Neuralink анонсувала технологію швидкого перетворення думок на текст
Meta запустила ШІ для знайомств у Facebook
Meta запустила ШІ для знайомств у Facebook
Браузер Chrome навчиться виконувати ШІ-завдання: що зміниться для користувачів
Браузер Chrome навчиться виконувати ШІ-завдання: що зміниться для користувачів
Apple готується до випуску складаного iPhone Fold у 2026 році
Apple готується до випуску складаного iPhone Fold у 2026 році

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua