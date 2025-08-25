Головна Світ Економіка
Польща купила частку в компанії, яка продала Україні «народний супутник»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польща купила частку в компанії, яка продала Україні «народний супутник»
Iceye – це світовий лідер галузі супутникових технологій SAR
Розмір інвестицій становить $11 млн

Польський інвестиційний фонд Vinci, який входить до групи державного Банку крайового господарства, купив частку в фінській супутниковій компанії Iceye. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vinci.

Розмір інвестицій становить 40 млн злотих ($11 млн), однак може бути збільшений пізніше. Компанія Iceye найбільш відома в Україні завдяки так званому народному супутнику, купленому волонтерським фондом Сергія Притули у серпні 2022 року. Головне управління розвідки досі користується супутником, який придбав фонд Сергія Притули.

Iceye – це світовий лідер галузі супутникових технологій SAR (радар із синтетичною апертурою). Такі супутники здатні генерувати зображення з надвисокою деталізацією незалежно від погодних умов або часу доби. Компанія має офіси у Польщі, Фінляндії, Греції, Іспанії, ОАЕ, США та Великій Британії.

Нагадаємо, у серпні 2022 року за 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії. Згодом Центр стратегічних комунікацій повідомив, що супутники Iceye дадуть низку суттєвих переваг для українських військових.

До слова, український волонтер та громадський діяч Сергій Притула відреагував на постійні запитання «Де супутник?», які, за його словами стали, «лакмусовим папірцем на адекватність» для хейтерів.

Як повідомлялося, фахівці Головного управління розвідки використовують космічний апарат Iceye для виявлення ворожих цілей і захисту України три роки. Розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби РФ.

Теги: Польща

