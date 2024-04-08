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Південна Корея запустила на орбіту другий супутник-шпигун із території США (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Південна Корея запустила на орбіту другий супутник-шпигун із території США (відео)
Другий південнокорейський військовий супутник спостереження на борту ракети Falcon 9 компанії SpaceX стартує з космічного центру Кеннеді у Флориді 7 квітня 2024 року
фото: Yonhap

Південна Корея успішно запустила на орбіту новий розвідсупутник за допомогою ракети-носія компанії SpaceX Falcon 9

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило про успішний вихід на орбіту свого другого розвідувального супутника. Про це пише у понеділок 8 квітня агентство Yonhap. 

Супутник був виведений за допомогою ракети-носія компанії SpaceX Falcon 9 із космічного центру імені Джона Ф. Кеннеді у Флориді у США. Ракета злетіла о 19:17 за місцевим часом у неділю. Розвідувальний супутник вона відправила на орбіту приблизно за 45 хвилин.

Супутник став другим із п'яти, які Сеул планує запустити до 2025 року для спостереження за Північною Кореєю, наголошується в повідомленні.

Першого розвідувального супутника Південної Кореї було виведено на задану орбіту 2 грудня минулого року. Тоді ЗМІ наголошували, що запуск південнокорейського супутника відбувся після того, як Північна Корея 21 листопада успішно вивела на орбіту свій перший військовий розвідувальний супутник.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея підтвердила намір запустити кілька розвідувальних супутників цього року. «Успішний запуск розвідувального супутника «Маліген-1» минулого року призвів до суттєвого прогресу у зміцненні обороноздатності країни, і цього року також очікується кілька запусків», – цитує Центральне телеграфне агентство Кореї слова заступника директора Національного управління аерокосмічних технологій КНДР Пак Кен Су.

Пак Кен Су наголосив на зростаючій важливості освоєння космосу. Пак Кен Су заявив, що Північна Корея докладає зусиль для використання супутників у різних цілях, таких як сільське господарство, управління земельними ресурсами та запобігання стихійним лихам. Також південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на військове джерело повідомляло, що Північ встановила екран, щоб сторонні не могли спостерігати за космодромом Тончхан-ні. Це може свідчити про підготовку до запуску супутника, зазначалося у повідомленні.

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Теги: Південна Корея шпигун Північна Корея SpaceX ракета

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