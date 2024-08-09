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На території Чорнобильської АЕС зведуть сонячну електростанцію

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На території Чорнобильської АЕС зведуть сонячну електростанцію
Планують створити сонячну електростанцію для компенсації електроенергії
фото: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Наразі розробляють відповідні документи – технічне рішення, технічне завдання, завдання на проєктування ФЕС

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» повідомило про надходження перших комплектуючих для будівництва фотовольтаїчної електростанції  на промисловому майданчику ЧАЕС. Це стало можливим завдяки міжнародній гуманітарній допомозі.

Від міжнародних партнерів ЧАЕС вже отримала мережеві інвертори та сонячні панелі. Наразі триває розробка необхідної документації для проєктування та будівництва ФЕС.

На території Чорнобильської АЕС зведуть сонячну електростанцію фото 1
Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Цей проєкт є важливим кроком у напрямку забезпечення енергетичної незалежності Чорнобильської АЕС та сприятиме використанню відновлюваних джерел енергії на території зони відчуження.

Нагадаємо, що Зеленський поїхав у Славутич у роковини трагедії на ЧАЕС (відео).

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Теги: документи Чорнобильська АЕС відео розробка

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