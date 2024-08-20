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Українська авіація вдарила КАБами по скупченню росіян на Донецькому напрямку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Українська авіація вдарила КАБами по скупченню росіян на Донецькому напрямку
Результат роботи тактичної авіації на Донецькому напрямку
фото: скриншот відео

Повітряні сили ЗСУ нанесли уфдар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку

Українська тактична авіація здійснила удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу російських загарбників на Донецькому напрямку. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук та оприлюднив відповідне відео.

«Тактична авіація вражає! Удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку. Працюємо далі!», – додав Олещук.

Раніше повідомлялося, що у небі над Курською областю українські пілоти щодня завдають ударів по об’єктах противника, працює авіація Повітряних Сил України. Відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

Також, за даними партизанського руху «Атеш», бригада морської піхоти РФ зазнає серйозних втрат під час операції Сил оборони України в Курській області. Згідно з інформацією від агента руху, який служить у Збройних силах Росії, у першому мотострілковому батальйоні бригади залишилося лише 30% боєздатного складу. Особливо важкі втрати понесла третя рота цього батальйону, командир якої потрапив у полон до українських військових.

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Теги: авіація втрати відео Повітряні сили ЗСУ війна

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