Стартували продажі нових навушників Apple

В США були помічені навушники Powerbeats 4 від компанії Apple

У магазині Walmart в Нью-Йорку були помічені навушники Powerbeats 4 від компанії Apple. Це дуже дивно і незвично, адже вони ще не були анонсовані офіційно, пише iTechua.

Навушники коштують 149 доларів, що на 50 доларів дешевше, ніж попередня модель Powerbeats на старті продажів, і на стільки ж дорожче, ніж вона ж в періоди розпродажів.

Інформація про навушники Powerbeats 4 вперше з’явилася на основі витоків з коду поновлення iOS 13. У них оновлений дизайн і 15 годин автономної роботи від однієї підзарядки.

Як і в AirPods, в цих навушниках використовується чіп Apple H1, завдяки якому можна взаємодіяти з Siri без використання смартфона.

Не виключено, що Walmart виставив Powerbeats 4 в продаж помилково і скоро прибере їх в очікуванні офіційного анонсу. Проте, тепер ми знаємо, як виглядають ці навушники, скільки вони коштують і в яких кольорах будуть запропоновані покупцям.

@9to5mac @MacRumors did the new Beats Powerbeats drop without announcement? these were found in my local Walmart in Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB