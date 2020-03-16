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    Девайси

    Стартували продажі нових навушників Apple

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    Powerbeats 4 - Стартували продажі нових навушників Apple
    Powerbeats 4

    В США були помічені навушники Powerbeats 4 від компанії Apple

    У магазині Walmart в Нью-Йорку були помічені навушники Powerbeats 4 від компанії Apple. Це дуже дивно і незвично, адже вони ще не були анонсовані офіційно, пише iTechua.

    Навушники коштують 149 доларів, що на 50 доларів дешевше, ніж попередня модель Powerbeats на старті продажів, і на стільки ж дорожче, ніж вона ж в періоди розпродажів.

    Інформація про навушники Powerbeats 4 вперше з’явилася на основі витоків з коду поновлення iOS 13. У них оновлений дизайн і 15 годин автономної роботи від однієї підзарядки.

    Як і в AirPods, в цих навушниках використовується чіп Apple H1, завдяки якому можна взаємодіяти з Siri без використання смартфона.

    Не виключено, що Walmart виставив Powerbeats 4 в продаж помилково і скоро прибере їх в очікуванні офіційного анонсу. Проте, тепер ми знаємо, як виглядають ці навушники, скільки вони коштують і в яких кольорах будуть запропоновані покупцям.

    модель Twitter Apple
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