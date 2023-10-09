Туреччина випробувала перший катер-камікадзе
Надводний дрон розробила турецька компанія Asalsan
У Туреччині провели успішні випробування першого власного катера-камікадзе Albatros Kamikaze İDA Swarm. Мішень пішла на дно за лічені хвилини. Про це пише видання Savunma Sanayi ST.
Надводний дрон розробила турецька компанія Asalsan. Перед випробуваннями з корабля-мішені прибрали всі паливно-мастильні матеріали, щоб не нашкодити екології.
Для випробувань дрон Albatros-s був оснащений боєголовкою Roketsan. В результаті успішно проведених випробувань 69-метровий корабель потонув за лічені хвилини.
Аналітики Defense Express відзначають, що це перший відомий катер-камікадзе, який розробили в Туреччині і довели до етапу реалізації «в металі» і успішних випробувань.
Раніше повідомлялося, що США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети.
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