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Туреччина випробувала перший катер-камікадзе

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Туреччина випробувала перший катер-камікадзе
Для випробувань Albatros-s був оснащений боєголовкою Roketsan
фото з відкритих джерел

Надводний дрон розробила турецька компанія Asalsan

У Туреччині провели успішні випробування першого власного катера-камікадзе Albatros Kamikaze İDA Swarm. Мішень пішла на дно за лічені хвилини. Про це пише видання Savunma Sanayi ST.

Надводний дрон розробила турецька компанія Asalsan. Перед випробуваннями з корабля-мішені прибрали всі паливно-мастильні матеріали, щоб не нашкодити екології.

Туреччина випробувала перший катер-камікадзе фото 1

Для випробувань дрон Albatros-s був оснащений боєголовкою Roketsan. В результаті успішно проведених випробувань 69-метровий корабель потонув за лічені хвилини.

Аналітики Defense Express відзначають, що це перший відомий катер-камікадзе, який розробили в Туреччині і довели до етапу реалізації «в металі» і успішних випробувань.

Раніше повідомлялося, що США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети.

Теги: Туреччина корабель

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