Ілон Маск розпочне випробування мозкового імпланту на людях

Дослідження триватиме шість років, проте скільки саме людей приймуть в ньому участь, наразі невідомо

Стартап Neuralink, який створив американський мільярдер Ілон Маск, отримав схвалення на початок випробування мозкового імпланту на пацієнтах з паралічем. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що на участь у дослідженні можуть претендувати люди з паралічем внаслідок травми шийного відділу спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу. Випробування буде продовжуватися протягом шести років, проте скільки людей прийме в ньому участь, досі не оголосили.

Neuralink повідомляє, що початкова мета – дати людям можливість керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою за допомогою лише своїх думок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами нинішніх і колишніх співробітників компанії, до цього Neuralink сподівалася отримати дозвіл на імплантацію свого пристрою 10 пацієнтам. Однак після того, як Управління з контролю за продуктами й ліками США висловило занепокоєння щодо безпеки дослідження, це значення могло знизитись.

Маск підкреслив, що розробки Neuralink сприятимуть є швидкому хірургічному введенню його чіпів для лікування таких захворювань, як ожиріння, аутизм, депресія та шизофренія.

На думку експертів, навіть якщо розробка компанії виявиться безпечною для використання людиною, стартапу все одно потенційно знадобиться понад десять років, щоб отримати дозвіл на його комерційне використання.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск розкритикував контрнаступ українських сил і заявив, що під час бою гине багато воїнів заради незначних територіальних здобутків.