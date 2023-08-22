Головна Світ Політика
search button user button menu button

США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети
Художнє зображення ракети ARRW
фото: defence-ua.com

Американські військові та розробники отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW

Сполучені Штати Америки провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW повітряного базування неподалік узбережжя на півдні штату Каліфорнія. Про це повідомляє Defense News.

Як зазначається, запуск оперативного прототипу ARRW було здійснено 19 серпня зі стратегічного бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress.

Видання пише, що в результаті випробувань військові та розробники отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW. Очікується, що ці дані допоможуть розробити майбутню зброю. Виробником ракети є корпорація Lockheed Martin.

Відомо, шо це випробування ARRW стало першим після невдалого запуску іншого робочого прототипу в березні цього року. 

Нагадаємо, що в Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання зі Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї. 

До слова, на випробувальному полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень стався потужний вибух двигуна ракети-носія. 

Теги: США ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії
Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії
3 серпня, 20:36
Пожежники використовують штучний інтелект, щоб швидше реагувати на лісові пожежі
У Каліфорнії штучний інтелект допомагає виявляти лісові пожежі
13 серпня, 14:30
Іван Леньо з донькою Маланкою
Донька лідера відомого українського гурту потрапила під ракетний обстріл у Чернігові
19 серпня, 18:21

Політика

США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети
США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети
Посол Росії обурився рішенням Данії передати Україні F-16 та отримав жорстку відповідь
Посол Росії обурився рішенням Данії передати Україні F-16 та отримав жорстку відповідь
Тренування українців на F-16. Зеленський розповів про домовленості з Грецією
Тренування українців на F-16. Зеленський розповів про домовленості з Грецією
Коли Путін поїде до Туреччини? Ердоган розкрив подробиці зустрічі
Коли Путін поїде до Туреччини? Ердоган розкрив подробиці зустрічі
Пригожин знайшовся в Африці: записав перше відео після заколоту
Пригожин знайшовся в Африці: записав перше відео після заколоту
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
13K
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
11K
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
11K
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
5871
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…
4864
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою

Новини

Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
20 серпня, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 серпня, 00:05

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту