США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети
Американські військові та розробники отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW
Сполучені Штати Америки провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW повітряного базування неподалік узбережжя на півдні штату Каліфорнія. Про це повідомляє Defense News.
Як зазначається, запуск оперативного прототипу ARRW було здійснено 19 серпня зі стратегічного бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress.
Видання пише, що в результаті випробувань військові та розробники отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW. Очікується, що ці дані допоможуть розробити майбутню зброю. Виробником ракети є корпорація Lockheed Martin.
Відомо, шо це випробування ARRW стало першим після невдалого запуску іншого робочого прототипу в березні цього року.
Нагадаємо, що в Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання зі Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї.
До слова, на випробувальному полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень стався потужний вибух двигуна ракети-носія.
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