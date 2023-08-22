США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети

Американські військові та розробники отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW

Сполучені Штати Америки провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW повітряного базування неподалік узбережжя на півдні штату Каліфорнія. Про це повідомляє Defense News.

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Як зазначається, запуск оперативного прототипу ARRW було здійснено 19 серпня зі стратегічного бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress.

Видання пише, що в результаті випробувань військові та розробники отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW. Очікується, що ці дані допоможуть розробити майбутню зброю. Виробником ракети є корпорація Lockheed Martin.

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Відомо, шо це випробування ARRW стало першим після невдалого запуску іншого робочого прототипу в березні цього року.

Нагадаємо, що в Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання зі Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї.

До слова, на випробувальному полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень стався потужний вибух двигуна ракети-носія.