У останніх моделей iPhone виявили проблеми з якістю

Власники iPhone 11, iPhone 12 і iPhone SE скаржаться на вицвітання алюмінієвої рамки

Словацький сайт SvetApple опублікував кілька фото iPhone 12 в червоному кольорі корпусу (Product Red), у якого проявилася проблема з фарбуванням – яскравість забарвлення рамки помітно відрізняється від задньої панелі, яка покрита загартованим склом.

Автор публікації розповів, що редакція купила смартфон в листопаді 2020 року для роботи. З першого дня девайс був поміщений в прозорий захисний чохол. Пристрій не використовувався в «токсичному» оточенні і не контактував з будь-яким агресивними речовинами.

iPhone 12

Про схожі проблеми з знебарвленням повідомили також на форумі MacRumors. На офіційному форумі Apple теж можна знайти аналогічні скарги.

Проблема зустрічається серед власників iPhone 11, iPhone 12 і iPhone SE. У той же час Pro-версії iPhone 12, у яких рамка зроблена не з алюмінію, як у молодших iPhone 12, а з полірованої сталі, не мають проблем з фарбою.

Цікаво, що проблеми з фарбуванням у iPhone виникають далеко не вперше. Але, судячи з невеликої кількості звернень, проблема з знебарвленням не поширена і з нею зіткнулася лише мала частина власників.

Офіційної реакції Apple на ці повідомлення поки не було.

Що відомо про новий смартфон від Apple - iPhone 13 - дивиться за цим посиланням.

Джерело: ITC.ua