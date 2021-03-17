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    У останніх моделей iPhone виявили проблеми з якістю

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    У iPhone 12 алюмінієва рамка може знебарвлюватися - У останніх моделей iPhone виявили проблеми з якістю

    У iPhone 12 алюмінієва рамка може знебарвлюватися

    Власники iPhone 11, iPhone 12 і iPhone SE скаржаться на вицвітання алюмінієвої рамки

    Словацький сайт SvetApple опублікував кілька фото iPhone 12 в червоному кольорі корпусу (Product Red), у якого проявилася проблема з фарбуванням – яскравість забарвлення рамки помітно відрізняється від задньої панелі, яка покрита загартованим склом.

    Автор публікації розповів, що редакція купила смартфон в листопаді 2020 року для роботи. З першого дня девайс був поміщений в прозорий захисний чохол. Пристрій не використовувався в «токсичному» оточенні і не контактував з будь-яким агресивними речовинами.

    iPhone 12
    iPhone 12

    Про схожі проблеми з знебарвленням повідомили також на форумі MacRumors. На офіційному форумі Apple теж можна знайти аналогічні скарги.

    Проблема зустрічається серед власників iPhone 11, iPhone 12 і iPhone SE. У той же час Pro-версії iPhone 12, у яких рамка зроблена не з алюмінію, як у молодших iPhone 12, а з полірованої сталі, не мають проблем з фарбою.

    Цікаво, що проблеми з фарбуванням у iPhone виникають далеко не вперше. Але, судячи з невеликої кількості звернень, проблема з знебарвленням не поширена і з нею зіткнулася лише мала частина власників.

    Офіційної реакції Apple на ці повідомлення поки не було.

    Що відомо про новий смартфон від Apple - iPhone 13 - дивиться за цим посиланням.

    Джерело: ITC.ua

    Теги: Apple смартфон
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