Експосол Білорусі у Німеччині покінчив життя самогубством

Сидоренко став об'єктом пильної уваги спецслужб після повернення з відрядження до Польщі

Чоловік стрибнув з багатоповерхового будинку в Мінську

Колишній посол Білорусі в Німеччині Денис Сидоренко покінчив життя самогубством. Про це пише Nexta.

За даними джерел видання, чоловік стрибнув з багатоповерхового будинку в Мінську. Це сталося 23 червня, але про смерть Сидоренка МЗС Білорусі повідомило лише сьогодні. При цьому у відомстві вважали за краще не уточнювати деталі.

«Талановитий і відповідальний дипломат, професіонал і патріот, він заслужив заслужений авторитет і повагу колег і партнерів як в Республіці Білорусь, так і далеко за її межами. Це велика втрата для дипломатичної родини Білорусі», – йдеться в офіційній заяві МЗС.

Сидоренко став об'єктом пильної уваги спецслужб після повернення з відрядження до Польщі, повідомляють джерела «Нашої Ніви». Повідомляється, що після повернення додому його постійно допитували та перевіряли на поліграфі.

«Судячи з усього, він не витримав того, що відбувається», – додав інший поінформований співрозмовник видання.

Денис Сидоренко був послом Білорусі в Німеччині з 2016 по 2024 рік. Його звільнили з цієї посади указом Лукашенка від 11 березня. В інтерв'ю виданню Berlin Telegraph, яке вийшло за чотири дні до указу про відставку, Сидоренко заявив, що 2023 рік не став «переломним моментом чи новим позитивним етапом для білорусько-німецьких відносин». Після звільнення йому не дали нову посаду в МЗС.

Раніше повідомлялося, що імовірною причиною смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у листопаді 2022 року було самогубство.

Також повідомлялося, що у 2020 році помер заступник міністра закордонних справ Білорусі, призначений в липні послом в США, Олег Кравченко.

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