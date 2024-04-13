Роботи замінятимуть людей на полі бою: прогноз Міноборони

Дрони та інші роботизовані системи у недалекому майбутньому будуть ефективно виконувати найскладніші завдання на фронті, не наражаючи на небезпеку військових

Олексій Бежевець: «Ми достатньо близько до моменту, коли з обох боків будуть воювати машини»

До кінця 2024 року на фронті в Україні з'явиться більше ефективних роботизованих систем, зокрема дронів, які зможуть замінити людей. Про це повідомив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в етері Ukrinform TV.

Посадовець пояснив, що такі роботи працюватимуть як з української, так і з російської сторін. Вони будуть ефективно виконувати найскладніші завдання, не наражаючи на небезпеку військових.

«У найближчий перспективі лінія розмежування буде насичена саме такими залізяками, які виконують найтяжчу, найнебезпечнішу роботу за людей», – спрогнозував Бежевець.

За його словами, йдеться не лише про дрони, а й про різні наземні роботизовані системи. Така «війна термінаторів» спостерігатиметься вже дуже скоро, вважає представник Міноборони.

«Умовно кажучи, буде лінія одна, лінія інша, і між ними це все повзає, стріляє, вбиває і не дає нічому живому цю лінію перетнути, тому що відразу вилітає, виїжджає, вбиває, розстрілює. Умовно кажучи, така «війна термінаторів». Ми достатньо близько наближаємось до цього моменту, коли з обох боків будуть машини», – каже Бежевець.

Нагадаємо, російські війська вже почали застосовувати технології, про які експерти попереджали зовсім недавно. У російських дронів зараз з’являються системи самонаведення з машинним зором.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило про перше успішне випробування лазерної зброї проти повітряних цілей.

До слова, Британія розглядає можливість надіслати Україні прототип лазерної зброї для збивання дронів та ракет.