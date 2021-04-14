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    Відомий музичний сервіс презентував «розумний» девайс для автомобілістів

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    Car Thing - Відомий музичний сервіс презентував «розумний» девайс для автомобілістів
    Car Thing
    Фото з відкритих джерел

    Музичний сервіс Spotify оголосив про випуск свого першого пристрою для автомобілістів

    Spotify – популярний сервіс, який дозволяє слухати музику онлайн – випускатиме для автомобілістів власний плеєр – Car Thing, який розуміє голосові команди.

    Для активації Car Thing необхідно вимовити «Hi, Spotify», а потім сказати назву пісні або подкасту. Пристрій підключається до облікового запису Spotify і має доступ до списків відтворення користувача.

    На верхній панелі пристрою є чотири кнопки. До них можна прив'язати різноманітні списки відтворення і запускати їх одним натисканням.

    Car Thing
    Car Thing

    Пристрій можна під'єднати до мультимедійної системи автомобіля через Bluetooth, AUX або USB-кабель. Компанія пояснила, що за допомогою Car Thing клієнти зможуть поліпшити прослуховування музики в автомобілях, тому що не всі автомобілі підтримують Apple CarPlay або Android Auto.

    Зараз плеєр доступний лише у США. Спочатку клієнти можуть отримати Car Thing безплатно, оформивши попереднє замовлення на сайті. Потрібно оплатити тільки доставку, яка коштує від 7 доларів.

    Spotify оцінює вартість нового продукту у 80 доларів і заявляє, що він все ще є експериментальним. Компанія поки не вирішила, чи почне вона продавати пристрій і коли.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Spotify
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