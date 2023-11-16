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LEGO випустить унікальні конструктори, присвячені українській архітектурі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
LEGO випустить унікальні конструктори, присвячені українській архітектурі (відео)
Перші набори будуть присвячені київській Україні-матері, маріупольській водонапірній вежі та кримському Ластівчиному гнізду
фото: скріншот з відео

Конструктори LEGO, присвячені Україні можна буде виграти на аукціоні

United24 розпочала співпрацю з LEGO Creators, в межах якої буде створено унікальні конструктори, присвячені Україні – їх не можна буде купити, лише виграти на аукціоні. Про це повідомляє United24.

Перші набори будуть присвячені київській Україні-матері, маріупольській водонапірній вежі та кримському Ластівчиному гнізду. Зазначається, що це роботи трьох талановитих творців – Артура Самкова з Польщі, Максима Мітякіна з України та Євгена Тонєва зі США.

«Кожен конструктор створений у п’ятьох екземплярах. Їх неможливо купити, але можна виграти за благодійний внесок від $24. Усі зібрані кошти будуть направлені на відбудову України. Мета LEGO – розказати більше про Україну, популяризувати її видатні архітектурні пам'ятки та закохати у неї весь світ», – йдеться у повідомленні.

United24 зазначила, що наступні конструктори планується випустити вже навесні 2024 року.

Нагадаємо, виробник дитячих конструкторів Lego пішов з ринку Росії. Данський виробник конструкторів Lego повністю припинив роботу в Росії.

Раніше компанія The Brothers Brick, один з ритейлерів Lego, присвятила свої нові фігурки українським захисникам Маріуполя.

Теги: Lego Україна архітектура

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