Власники iPhone отримають компенсацію від Apple



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Apple iPhone 7

Компанія заплатить за те, що навмисно уповільнювала роботу старих девайсів

Власники деяких моделей iPhone отримають компенсацію від Apple. Американська компанія погодилася заплатити за те, що навмисно уповільнювала роботу старих смартфонів, коли виходили нові моделі.

Виплати зможуть отримати американці, які володіють смартфонам iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus, SE, на яких встановлена операційна система iOS 10.2.1 або новіша. Також угода стосується iPhone 7 і 7 Plus, які до 21 грудня 2017 року працювало під керуванням iOS 11.2 або новіше.

Apple заперечує, що порушувала закон. А згоду виплатити компенсації пояснює бажанням уникнути судових витрат.

Нагадаємо, власники iPhone подали позов проти Apple. Вони стверджували, що телефони ставали менш продуктивними після установки оновлень. Зі свого боку представники компанії запевняли, що таким чином прагнуть продовжити термін роботи смартфонів.

Компанія вибачилася за уповільнення роботи старих iPhone. Після чого користувачі отримали опцію відключення автоматичного уповільнення смартфонів.