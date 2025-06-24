Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Ілон Маск відмовився від власного комп'ютера – Wired

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Ілон Маск відмовився від власного комп'ютера – Wired
Ілон Маск неодноразово заявляв, що він геймер і підтверджував свою пристрасть до відеоігор
фото: softonic.com

Адвокати американського мільярдера стверджують, що він «не користується комп'ютером» 

Адвокати Ілона Маска під час судового процесу проти компанії OpenAI заявили, що мільярдер не користується персональним комп'ютером. Як пише «Главком», про це повідомляє видання Wired.

Останні місяці Ілон Маск та OpenAI Сема Альтмана подали кілька позовів один проти одного. Під час розгляду представники Маска у суді спробували перешкодити вилученню документів, які нібито мають зберігатися на комп'ютері мільярдера. Адвокати підприємця заявили, що він не користується компʼютером, тож розкрити особисті документи Маска неможливо.

Ілон Маск та його стартап у сфері штучного інтелекту xAI подали до суду на OpenAI у лютому 2024 року, стверджуючи, що компанія порушила контракт, відмовившись від своєї установчої угоди про розробку штучного інтелекту «на благо людства», обравши натомість «максимізацію прибутку для Microsoft».

При цьому достеменно невідомо, коли саме Маск відмовився від використання комп'ютера. Мільярдер кілька разів публікував фотографії або згадував свій ноутбук на X протягом останніх місяців, і публічні докази свідчать про те, що він використовує принаймні один комп’ютер. Так, у лютому 2024 року бізнесмен поскаржився, що не може встановити Windows 11 на комп'ютер без створення облікового запису Microsoft. Кілька співробітників X розповіли, що хоча Маск переважно працює зі свого мобільного телефону, його іноді бачили за ноутбуком.

У травні 2025 року Маск написав у соцмережі X, що він «досі користується своїм старим компʼютером із наклейкою Doge, яку давно зробив фанат». Цей допис був відповіддю користувачу, який запитав у Маска про ігрову конфігурацію та чи це «повноцінний ігровий ПК».

Журналісти Wired вважають, що юристи Ілона Маска навмисно вводять в оману суд, щоб захистити свого клієнта.

Нагадаємо, генеральний директор «Tesla» Ілон Маск визнав, що шкодує через за свої дописи про президента США Дональда Трампа, які опублікував у соцмережі Х. Ілон Маск написав у своєму дописі: «Я шкодую про свої дописи, які писав про Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко».

До слова, американський підприємець Ілон Маск опублікував результати тесту на наркотики. Раніше ЗМІ повідомляли, що мільярдер вживає наркотики та змішує їх. 

 

Читайте також:

Теги: Ілон Маск соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск здивував публіку своїм синцем під оком
Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото)
30 травня, 22:29
Трамп знову взявся критикувати президента Зеленського
Трамп заявив, що слова Зеленського створюють Україні проблеми
26 травня, 09:46
На стадіон «Спартак» у Києві впав уламок «Шахеда» (фото)
На стадіон «Спартак» у Києві впав уламок «Шахеда» (фото)
10 червня, 11:11
Соратник Трампа вважає, що документ «підриває» роботу, виконану його урядовою командою зі скорочення витрат
Маск назвав головний законопроєкт Трампа «огидною гидотою»
4 червня, 08:26
Starlink Маска з’явився в Білому домі без попередження
Команда Маска підʼєднала Білий дім до Starlink без згоди фахівців – WP
8 червня, 05:27
Майбутнє стосунків Трампа та Маска абсолютно невизначене
Стало відомо, яка заява Маска розлютила Трампа найбільше
9 червня, 05:17
Трамп та Маск відкрито конфліктують
Трамп запропонував скасувати державні контракти для Ілона Маска
6 червня, 14:35
Садовий: я теж хотів би мати в дитинстві такого вчителя фізики
Садовий шукає аргументи, щоб переманити вчителя-зірку ТікТоку до Львова
22 червня, 13:36
Пезешкіан повідомив, що відповіді Ірану Ізраїлю будуть жорсткішими
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем
20 червня, 13:50

Девайси

Ілон Маск відмовився від власного комп'ютера – Wired
Ілон Маск відмовився від власного комп'ютера – Wired
Найбільший у світі оператор супутників уклав угоду з НАТО
Найбільший у світі оператор супутників уклав угоду з НАТО
Норвегія виготовлятиме надводні дрони в Україні
Норвегія виготовлятиме надводні дрони в Україні
Сини Трампа анонсували запуск стільникової мережі та золотого смартфону
Сини Трампа анонсували запуск стільникової мережі та золотого смартфону
Оновлення ТЦК у липні: нова система оплати штрафів у Резерв+
Оновлення ТЦК у липні: нова система оплати штрафів у Резерв+
ЄС запускає обов’язкову перевірку віку перед користуванням соцмережами: що потрібно знати
ЄС запускає обов’язкову перевірку віку перед користуванням соцмережами: що потрібно знати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
59K
Розлучення Ляшків. Суд ухвалив несподіване рішення
51K
Подяка російським митникам від генерала Малюка
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
17K
Скандал із Назарієм Гусаковим. Мер Львова звернувся до посольств

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua