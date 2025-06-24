Ілон Маск відмовився від власного комп'ютера – Wired

Ілон Маск неодноразово заявляв, що він геймер і підтверджував свою пристрасть до відеоігор

Адвокати американського мільярдера стверджують, що він «не користується комп'ютером»

Адвокати Ілона Маска під час судового процесу проти компанії OpenAI заявили, що мільярдер не користується персональним комп'ютером. Як пише «Главком», про це повідомляє видання Wired.

Останні місяці Ілон Маск та OpenAI Сема Альтмана подали кілька позовів один проти одного. Під час розгляду представники Маска у суді спробували перешкодити вилученню документів, які нібито мають зберігатися на комп'ютері мільярдера. Адвокати підприємця заявили, що він не користується компʼютером, тож розкрити особисті документи Маска неможливо.

Ілон Маск та його стартап у сфері штучного інтелекту xAI подали до суду на OpenAI у лютому 2024 року, стверджуючи, що компанія порушила контракт, відмовившись від своєї установчої угоди про розробку штучного інтелекту «на благо людства», обравши натомість «максимізацію прибутку для Microsoft».

При цьому достеменно невідомо, коли саме Маск відмовився від використання комп'ютера. Мільярдер кілька разів публікував фотографії або згадував свій ноутбук на X протягом останніх місяців, і публічні докази свідчать про те, що він використовує принаймні один комп’ютер. Так, у лютому 2024 року бізнесмен поскаржився, що не може встановити Windows 11 на комп'ютер без створення облікового запису Microsoft. Кілька співробітників X розповіли, що хоча Маск переважно працює зі свого мобільного телефону, його іноді бачили за ноутбуком.

У травні 2025 року Маск написав у соцмережі X, що він «досі користується своїм старим компʼютером із наклейкою Doge, яку давно зробив фанат». Цей допис був відповіддю користувачу, який запитав у Маска про ігрову конфігурацію та чи це «повноцінний ігровий ПК».

Журналісти Wired вважають, що юристи Ілона Маска навмисно вводять в оману суд, щоб захистити свого клієнта.

Нагадаємо, генеральний директор «Tesla» Ілон Маск визнав, що шкодує через за свої дописи про президента США Дональда Трампа, які опублікував у соцмережі Х. Ілон Маск написав у своєму дописі: «Я шкодую про свої дописи, які писав про Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко».

До слова, американський підприємець Ілон Маск опублікував результати тесту на наркотики. Раніше ЗМІ повідомляли, що мільярдер вживає наркотики та змішує їх.