Іноземний хакер зламав сервер ФБР із файлами Епштейна – Reuters

Фінансиста Джеффрі Епштейна у 2008 році засудили за злочини, пов’язані з проституцією та сексуальною експлуатацією неповнолітніх

Іноземний хакер у 2023 році отримав доступ до серверу Федерального бюро розслідувань США у Нью-Йорку, де зберігалися матеріали розслідування щодо покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Що відомо про злам

За даними агентства, інцидент стався 12 лютого 2023 року у польовому офісі ФБР у Нью-Йорку.

Злам став можливим після того, як один зі співробітників бюро, спеціальний агент Аарон Співак, ненавмисно залишив сервер вразливим під час роботи з цифровими доказами у лабораторії, яка займається справами сексуальної експлуатації дітей.

Наступного дня агент виявив на комп’ютері текстове повідомлення, в якому зазначалося, що мережу було скомпрометовано.

Подальша перевірка показала підозрілу активність на сервері. У документах зазначено, що хакер переглядав файли, пов’язані з розслідуванням справи Епштейна.

Чи були викрадені дані

Точний обсяг інформації, до якої отримав доступ хакер, наразі невідомий.

Reuters не змогло встановити:

які саме файли були переглянуті;

чи були дані завантажені або скопійовані;

чи перетиналися ці матеріали з документами, які частково оприлюднили раніше.

Також невідомо, хто саме здійснив злам і з якої країни діяв хакер.

Що кажуть у ФБР

У ФБР підтвердили факт інциденту, назвавши його «ізольованим кіберінцидентом».

У заяві бюро зазначили: «ФБР обмежило доступ зловмиснику та виправило мережу. Розслідування триває, тому наразі ми не можемо надати жодних подальших коментарів».

Дивний поворот у справі

За словами джерела Reuters, хакер спочатку не усвідомлював, що проник на сервер правоохоронних органів.

Він залишив повідомлення, обурившись тим, що на сервері містяться матеріали із зображеннями жорстокого поводження з дітьми, і пригрозив повідомити про це ФБР.

У відповідь співробітники бюро переконали його, що він уже перебуває на сервері ФБР. Для цього вони навіть провели відеодзвінок, під час якого показали свої службові посвідчення.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США опублікувало нові документи Федерального бюро розслідувань, пов’язані зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна. У матеріалах містяться свідчення жінки, яка стверджує, що зазнала сексуального насильства з боку нинішнього президента США Дональда Трампа.