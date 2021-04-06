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    Xiaomi презентувала компактну електронну книгу

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    InkPalm 5 - Xiaomi презентувала компактну електронну книгу
    InkPalm 5

    Китайська компанія презентувала електрону книгу, яка коштуватиме 90 доларів

    Китайська Xiaomi продовжує радувати своїх прихильників новинками. Цього разу компанія представила компактну електронну книгу InkPalm 5.

    «Книжка» має товщину корпуса в 6,9 міліметра і важить всього 115 грамів. InkPalm 5 легко вміститься не тільки в будь-яку сумку, а навіть в кишеню.

    Рідер отримав монохромний 5,2-дюймовий екран на електронному чорнилі дозволом HD 1280×720 пікселів. Основою гаджета став неназваний процесор з чотирма обчислювальними ядрами.

    Передбачено 1 Гбайт оперативної пам'яті і постійний накопичувач на 32 Гбайт.

    InkPalm 5
    InkPalm 5

    Електронна читалка працює під управлінням операційної системи Android 8.1 з підтримкою можливості установки додатків і завантаження книг через популярні сервіси, в тому числі Kindle.

    За живдення гаджета відповідає акумулятор ємністю 1400 мАг.

    Ціна InkPalm 5 складає 90 доларів.

    Днями Xiaomi також презентувала електронну «мухобійку». Це прилад, який допоможе боротися з настирливими комахами. Пристрій являє собою електронну «мухобійку», яка вбиває комах за допомогою електричного струму.

    «Мухобійка» отримала діоди, які випромінюють фіолетове світло, приваблюючи тим самим комах. Варто комасі сісти на сітку – її б’є електричним струмом.

    Детальніше про електронну «мухобійку» від Xiaomi – за посиланням.

    Теги: Xiaomi
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