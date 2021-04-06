Xiaomi презентувала компактну електронну книгу
Китайська компанія презентувала електрону книгу, яка коштуватиме 90 доларів
Китайська Xiaomi продовжує радувати своїх прихильників новинками. Цього разу компанія представила компактну електронну книгу InkPalm 5.
«Книжка» має товщину корпуса в 6,9 міліметра і важить всього 115 грамів. InkPalm 5 легко вміститься не тільки в будь-яку сумку, а навіть в кишеню.
Рідер отримав монохромний 5,2-дюймовий екран на електронному чорнилі дозволом HD 1280×720 пікселів. Основою гаджета став неназваний процесор з чотирма обчислювальними ядрами.
Передбачено 1 Гбайт оперативної пам'яті і постійний накопичувач на 32 Гбайт.
Електронна читалка працює під управлінням операційної системи Android 8.1 з підтримкою можливості установки додатків і завантаження книг через популярні сервіси, в тому числі Kindle.
За живдення гаджета відповідає акумулятор ємністю 1400 мАг.
Ціна InkPalm 5 складає 90 доларів.
Днями Xiaomi також презентувала електронну «мухобійку». Це прилад, який допоможе боротися з настирливими комахами. Пристрій являє собою електронну «мухобійку», яка вбиває комах за допомогою електричного струму.
«Мухобійка» отримала діоди, які випромінюють фіолетове світло, приваблюючи тим самим комах. Варто комасі сісти на сітку – її б’є електричним струмом.
Детальніше про електронну «мухобійку» від Xiaomi – за посиланням.