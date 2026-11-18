Поки точно невідомо, який спектр завдань зможуть виконувати роботи від Rheinmetall

Німецька оборонна компанія Rheinmetall має намір представити перші прототипи людиноподібних бойових роботів впродовж наступних 15-18 місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hartpunkt.

За словами очільника Rheinmetall Арміна Паппергера, функціонал таких систем для армії вимагає високого рівня штучного інтелекту, щоб роботи-гуманоїди були досить розумними для спілкування та співпраці з людьми.

Гендиректор додав, що Rheinmetall наразі активно інвестує в цей напрямок. Зокрема, компанія працює над створенням верхньої частини тулуба такого робота.

Журналісти припустили, що реальне використання таких роботів, швидше за все, буде досягнуто не раніше 2030-х років. Поки точно невідомо, який спектр завдань зможуть виконувати роботи від Rheinmetall.

До слова, китайська компанія Unitree Robotics представила нового гуманоїдного робота H2-X Kung Fu Legend Guardian, якого позиціонує як помічника для охоронних і рятувальних завдань. У презентаційному відео робот виконує прийоми бойових мистецтв, протистоїть умовному нападнику та підіймає автомобіль, щоб звільнити людину.

Як повідомлялося, Японія планує вивчити можливість використання в оборонних цілях гуманоїдних роботів, оснащених фізичним штучним інтелектом, оскільки Сили самооборони країни стикаються з труднощами у наборі достатньої кількості новобранців.