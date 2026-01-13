Головна Техно HiTech
Чат-бот Маска Grok зі штучним інтелектом використовуватимуть в Пентагоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Чат-бот Маска Grok зі штучним інтелектом використовуватимуть в Пентагоні
Гегсет сказав, що Grok використовуватимуть в Міністерстві війни найближчим часом
Міністр війни Піт Гегсет заявив, що Пентагон матиме провідні світові моделі штучного інтелекту в кожній несекретній та секретній мережі 

Міністр війни Піт Гегсет заявив, що чат-бот Grok, розроблений Ілоном Маском, приєднається до генеративного механізму штучного інтелекту Google, щоб працювати в мережі Пентагону. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

«Зовсім скоро ми матимемо провідні світові моделі штучного інтелекту в кожній несекретній та секретній мережі нашого відділу», – сказав Гегсет.

Ця заява з'явилася лише через кілька днів після того, як Grok, вбудований у соціальну мережу X, що належить Маску, знову зазнав критики та суперечок за створення надзвичайно сексуалізованих зображень людей без їхньої згоди. Незалежний британський наглядовий орган з онлайн-безпеки Ofcom оголосив у понеділок про розслідування Grok та X.

Гегсет сказав, що Grok «житиме» в Міністерстві війни найближчим часом, і зазначив, що він «надасть усі відповідні дані» з військових ІТ-систем для «використання за допомогою штучного інтелекту».

Як відомо, Індонезія стала першою державою, яка на загальнонаціональному рівні закрила доступ до Grok. Рішення було прийняте після того, як у мережі X (колишній Twitter) почали масово поширюватися сексуалізовані діпфейки, створені чатботом, – зокрема реальних громадян Індонезії, світових знаменитостей та навіть політичних діячів. 

«Уряд розглядає практику сексуальних діпфейків без згоди як серйозне порушення прав людини, гідності та безпеки громадян у цифровому просторі», – заявив міністр зв’язку та цифрових технологій Меутія Хафід.

Нагадаємо, на платформі X Ілона Маска продовжується розповсюдження принизливих зображень дітей та жінок, одяг яких був видалений за допомогою цифрового вилучення за допомогою Grok AI. Зобов’язання платформи блокувати користувачів, які їх створюють досі не діють. Після кількох днів занепокоєння щодо використання чат-бота для зміни фотографій з метою створення сексуалізованих зображень справжніх жінок та дітей, роздягнених до спідньої білизни, без їхньої згоди, британський наглядовий орган у сфері комунікацій Ofcom заявив у понеділок, що «терміново зв’язався з X та xAI, щоб зрозуміти, які кроки вони вжили для виконання своїх юридичних обов’язків щодо захисту користувачів у Великій Британії». Ofcom додав, що оцінить необхідність розслідування на основі відповіді компанії.

Теги: Ілон Маск штучний інтелект Пентагон

