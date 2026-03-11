Нова функція ChatGPT дозволила розпізнавати музику у чаті: як нею користуватися

Чат-бот навчився розпізнавати музику і створювати плейлисти прямо в чаті

Користувачі ChatGPT отримали можливість розпізнавати музику прямо у вікні чат-бота. Нова функція дозволяє визначати треки за допомогою сервісу Shazam навіть без встановлення окремого додатка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 9to5mac.

Інтеграція дає змогу шукати музику прямо в чаті, використовуючи звичайні текстові команди. Для цього достатньо написати запит на кшталт: «Shazam, що це за трек?» або «Shazam, яка пісня зараз грає?».

Після визначення композиції система показує інформаційну картку з основними даними про неї. Там відображаються назва пісні, виконавець, обкладинка альбому та кількість разів, коли цей трек шукали через сервіс Shazam.

Користувачі також можуть прослухати короткий уривок композиції або зберегти її у власну музичну бібліотеку.

Окрім цього, ChatGPT може автоматично сформувати тематичний плейлист на основі знайденої пісні, який одразу можна додати до Apple Music.

Щоб скористатися новою можливістю, необхідно знайти Shazam серед доступних інструментів ChatGPT і підключити свій акаунт. Запустити розпізнавання можна також за допомогою команди /Shazam.

Функцію поступово відкривають для користувачів у всьому світі. Вона вже працює у вебверсії ChatGPT, а також у мобільних застосунках для iOS та Android.

